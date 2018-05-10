Через виверження вулкана в Індонезії закрили аеропорт

Вулкан Мерапі, найактивніший в Індонезії, у п'ятницю, 11 травня, почав виверження. Через катаклізм на острові Ява попіл піднявся на висоту більше п'яти кілометрів. Через це також закрили місцевий аеропорт, повідомляє агенція новин dpa. За даними надзвичайної служби південноазійської країни, виверження відбувається без лави, проте людям радять триматися подалі від двокілометрової зони довкола вулкана. Повідомляється, що сотні людей залишили прилеглі поселення після виверження.

Геологи зазначають, що серйозні виверження у Мерапі трапляються приблизно раз на сім років. У 1930 році під час пробудження вулкану загинуло близько 1 300 осіб, у 1974 році - знищено два селища. У 1975 році - велике селище та п'ять мостів, загинуло 29 осіб. У 2010 році серйозне виверження призвело до більше 300 смертей. Останнє значне виверження сталося в березні-квітні 2014 року.

В Індонезії загалом близько 130 активних вулканів. Територія країни входить до Тихоокеанського вогняного кола, поясу активної вулканічної діяльності та землетрусів, який розташований навколо басейну Тихого океану. Усього в ньому налічується більше 450 вулканів - близько 80 % активних та згаслих вулканів світу.

Дивитись відео 01:43 Поділитись Італійські вулкани з космосу (14.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2gVbF Італійські вулкани з космосу