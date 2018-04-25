Через вибух гранати в Києві загинув чоловік

У суботу, 5 травня, близько першої години ночі в Києві, на вулиці Кирилівській, пролунав вибух, повідомила Національна поліція у столиці України. Біля будинку, де стався вибух, виявлено тіло 36-річного місцевого мешканця із численними пораненнями, йдеться у повідомленні правоохоронців.

З місця вибуху поліцейські вилучили рештки гранати та запал. Окрім того, на місці події працівники поліції знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Правоохоронці провели обшук у квартирі загиблого, де вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Оперативники також переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив.

Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Основна версія події - необережне поводження із вибуховим предметом.