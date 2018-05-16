 Через вибух в афганському Кандагарі загинуло 16 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

Через вибух в афганському Кандагарі загинуло 16 людей

Щонайменше 16 людей загинули та 38 отримали поранення через вибух начиненого вибухівкою фургона в Афганістані в місті Кандагар. Більшість жертв - цивільні.

Вибух в Кандагарі (фото з архіву)

Вибух в Кандагарі призвів до численних жертв (фото з архіву)

Внаслідок вибуху в місті Кандагар в Афганістані загинули щонайменше 16 людей, повідомила у вівторок, 22 травня, місцева влада. Ще 38 людей отримали поранення. Більшість із жертв - мирні жителі.

Речник губернатора провінції Кандагар Дауд Ахмаді повідомив, що серед поранених щонайменше шість співробітників сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей. "Ще дві машини швидкої допомоги перебувають на місці події, тому що під завалами можуть ще бути люди", - повідомив керівник місцевої лікарні, передає агенція AFP.

За словами речника губернатора, здетонував начинений вибухівкою фургон на автомобільній стоянці. Правоохоронці намагалися знешкодити вибухівку, огородивши автостоянку, але це їм не вдалось. Вибух був такої сили, що постраждали перехожі, які перебували за межами очищеної від людей зони. Також були зруйновані або пошкоджені десятки магазинів та будинків, які розташовані поруч з місцем вибуху. 

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Екстремісти скоїли два напади на поліцейські пости у Кабулі, внаслідок чого загинули 22 людини, у тому числі нападники. Відповідальність за атаки взяли на себе "Ісламська держава" та радикальний рух "Талібан". (09.05.2018)

На стадіоні в афганському Джалалабаді під час крикетного матчу пролунала серія вибухів. Щонайменше восьмеро людей загинули, десятки інших дістали поранення. (19.05.2018)

Влада також повідомила, що правоохоронці знайшли поблизу вибуху ще один великий контейнер з вибухівкою та боєприпасами. "Терористи планували скоїти велику атаку в кінці Рамадану в місті серед натовпу людей. Сили безпеки перешкодили катастрофі", - заявив один з представників служби безпеки. Жодне радикальне угруповання  поки що не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади екстремістів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб

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