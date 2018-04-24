Через антисемітський скандал у ФРН скасували музичну премію Echo

Організатори найпрестижнішої німецької музичної премії Echo ухвалили рішення про припинення присудження цієї нагороди у її нинішньому вигляді. У середу, 25 квітня, оргкомітет пояснив це рішення скандалом довкола переможців Echo-2018, реп-дуету Фелікса Блуме (Felix Blume), відомого як Kollegah, та Фаріда Банґа (Farid Bang). Вони отримали цьогорічну нагороду "Альбом року" за лонгплей Jung, brutal und gutaussehend 3 ("Молодий, брутальний і вродливий 3"), повідомляє AFP.

"Бренду Echo завдано настільки значної шкоди, що необхідним є початок з цілковито нової сторінки", - йдеться у заяві Федеральної асоціації музичної індустрії Німеччини (BVMI), яка є організатором премії Echo. У асоціації повідомили, що влітку цього року представлять нову музичну премію з новою назвою на заміну Echo, яка заплямувала себе скандалом. Також у заяві BVMI перепрошує за цьогорічні події навколо премії та обіцяє, що у майбутньому не допустить подібних помилок.

Скандал спалахнув через рядок в одному з треків, який можна перекласти як "я стрункіший за в'язня Освенціма". Громадськість обурилася через цей прояв антисемітизму, а інші лауреати Echo-2018 почали повертати нагороди та коментувати ситуацію. Серед тих, хто відмовився від премії, 80-річний Клаус Форман (Klaus Voorman), "п'ятий бітл" та легенда музичної індустрії; колектив Notos Quartett, лауреат премії-2017 Echo Klassik та емігрант з Росії, 31-річний піаніст Ігор Левіт, лауреат Echo Klassik-2014.

Своєю чергою німецький рокер Маріус Мюллер-Вестернгаґен (Marius Müller-Westernhagen) заявив, що одіозні репери - не антисеміти. "Вони просто вкрай неосвічен. Світом керують гроші", - написав він на своєму офіційному сайті. Він вважає, що проблема - у розбещеній та аморальній сучасній музичній індустрії.