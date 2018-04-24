 Через антисемітський скандал у ФРН скасували музичну премію Echo | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Через антисемітський скандал у ФРН скасували музичну премію Echo

У німецькому культурному просторі - гучний скандал через рядок із треку реперів Kollegah і Farid Bang. Через це скасована премія Echo, яку цього року присудили музикантам.

Репери Фелікс Блуме (п) та Фарід Банґ

Репери Фелікс Блуме (п) та Фарід Банґ

Організатори найпрестижнішої німецької музичної премії Echo ухвалили рішення про припинення присудження цієї нагороди у її нинішньому вигляді. У середу, 25 квітня, оргкомітет пояснив це рішення скандалом довкола переможців Echo-2018, реп-дуету Фелікса Блуме (Felix Blume), відомого як Kollegah, та Фаріда Банґа (Farid Bang). Вони отримали цьогорічну нагороду "Альбом року" за лонгплей Jung, brutal und gutaussehend 3 ("Молодий, брутальний і вродливий 3"), повідомляє AFP.

"Бренду Echo завдано настільки значної шкоди, що необхідним є початок з цілковито нової сторінки", - йдеться у заяві Федеральної асоціації музичної індустрії Німеччини (BVMI), яка є організатором премії Echo. У асоціації повідомили, що влітку цього року представлять нову музичну премію з новою назвою на заміну Echo, яка заплямувала себе скандалом. Також у заяві BVMI перепрошує за цьогорічні події навколо премії та обіцяє, що у майбутньому не допустить подібних помилок. 

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Ізраїльтянин вдягнув кіпу та прогулявся Берліном. Безневиний експеримент завершився брутальним антисемітським нападом. В інтерв'ю Deutsche Welle головний герой розповів про свої враження від того незвичайного дня. (20.04.2018)

Берлінський нападник на двох чоловіків у традиційних юдейських кіпах виявився біженцем із Сирії та здався поліції. Водночас постраждалий від нападу повідомив, що юдеєм не є і носив кіпу заради експерименту. (19.04.2018)

Скандал спалахнув через рядок в одному з треків, який можна перекласти як "я стрункіший за в'язня Освенціма". Громадськість обурилася через цей прояв антисемітизму, а інші лауреати Echo-2018 почали повертати нагороди та коментувати ситуацію. Серед тих, хто відмовився від премії, 80-річний Клаус Форман (Klaus Voorman), "п'ятий бітл" та легенда музичної індустрії; колектив Notos Quartett, лауреат премії-2017 Echo Klassik та емігрант з Росії, 31-річний піаніст Ігор Левіт, лауреат Echo Klassik-2014.

Своєю чергою німецький рокер Маріус Мюллер-Вестернгаґен (Marius Müller-Westernhagen) заявив, що одіозні репери - не антисеміти. "Вони просто вкрай неосвічен. Світом керують гроші", - написав він на своєму офіційному сайті. Він вважає, що проблема - у розбещеній та аморальній сучасній музичній індустрії.

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

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