 Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії

ЄС вважає, що для захисту цивільної інфраструктури потрібна воля Росії щодо повернення до СЦКК та впливу на сепаратистів. Через консервацію Донецької фільтрувальної станції без води залишаються сотні тисяч.

Донецька фільтрувальна станція у 2017 році

Донецька фільтрувальна станція у 2017 році

У Європейському Союзі стурбовані тим, що поблизу керованого сепаратистами Донецька близько 350 тисяч осіб на територіях, підконтрольних та непідконтрольних Києву, відрізані від водопостачання. Причиною є закриття кілька днів тому Донецької фільтрувальної станції. У п'ятницю, 20 квітня, речник ЄС пояснив DW, що "захист цивільної інфраструктури - найголовніша вимога міжнародного гуманітарного права".

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Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування.

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей. (21.12.2017)

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам? (14.12.2017)

У Євросоюзі вказують на недотримання режиму припинення вогню на Донбасі як причину проблем та закликають сторони повернутися до нього. "Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність та використає свій вплив на сепаратистів, і повністю виконуватиме свої зобов'язання за мінськими угодами", - пояснили кореспонденту DW. Речник ЄС додав, що Спільний центр контролю та координації (СЦКК) є головним елементом для захисту цивільних об'єктів, тож Брюссель закликає Росію повернути своїх представників до нього, а Україну - сприяти цьому.

Нагадаємо, що 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив персонал Донецької фільтрувальної станції. Через це п’ятеро співробітників компанії поранені, один - у важкому стані. Наступного дня станцію законсервували. Міністерство тимчасово окупованих території України у своєму Twitter повідомило, що робота станції буде відновлена після домовленостей комунального підприємства "Вода Донбасу" з Міжнародним комітетом Червоного хреста і СММ ОБСЄ. Без водопостачання наразі лишаються Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

 

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