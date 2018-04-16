Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії

У Європейському Союзі стурбовані тим, що поблизу керованого сепаратистами Донецька близько 350 тисяч осіб на територіях, підконтрольних та непідконтрольних Києву, відрізані від водопостачання. Причиною є закриття кілька днів тому Донецької фільтрувальної станції. У п'ятницю, 20 квітня, речник ЄС пояснив DW, що "захист цивільної інфраструктури - найголовніша вимога міжнародного гуманітарного права".

У Євросоюзі вказують на недотримання режиму припинення вогню на Донбасі як причину проблем та закликають сторони повернутися до нього. "Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність та використає свій вплив на сепаратистів, і повністю виконуватиме свої зобов'язання за мінськими угодами", - пояснили кореспонденту DW. Речник ЄС додав, що Спільний центр контролю та координації (СЦКК) є головним елементом для захисту цивільних об'єктів, тож Брюссель закликає Росію повернути своїх представників до нього, а Україну - сприяти цьому.

Нагадаємо, що 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив персонал Донецької фільтрувальної станції. Через це п’ятеро співробітників компанії поранені, один - у важкому стані. Наступного дня станцію законсервували. Міністерство тимчасово окупованих території України у своєму Twitter повідомило, що робота станції буде відновлена після домовленостей комунального підприємства "Вода Донбасу" з Міжнародним комітетом Червоного хреста і СММ ОБСЄ. Без водопостачання наразі лишаються Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.