 Цукерберг розповів сенаторам США про ″гонку озброєнь″ з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

Цукерберг розповів сенаторам США про "гонку озброєнь" з Росією

Марк Цукерберг вибачився перед конгресменами за витік даних з Facebook. За його словами, соцмережі дедалі важче протистояти фейковим новинам і маніпуляціям ззовні, зокрема з Росії.

Засновник Facebook Марк Цукерберг

Марк Цукерберг під час слухань у Конгресі США

Засновник Facebook Марк Цукерберг під час слухань у Конгресі США вибачився за витік даних користувачів. Американські сенатори протягом близько п'яти годин задавали питання Цукербергу у вівторок, 10 квітня. Відповідаючи на них, він зокрема назвав інцидент з витоком даних користувачів власною помилкою і визнав свою відповідальність "за те, що відбувається в соцмережі".

Цукерберг також оголосив про намір перевірити всі програми, які мають доступ до даних користувачів. Компанія має можливість заборонити розміщення додатків на платформі, зазначив засновник Facebook.

Він також наголосив, що Facebook важко захищатись від "фейкових новин, втручанню ззовні у вибори та мови ненависті", а також зберігати конфіденційність даних, повідомляє AFP. "В Росії є люди, робота яких полягає у тому, щоб намагатись використовувати наші та інші інтернет-системи, - зауважив Цукерберг. - Таким чином це є гонкою озброєнь. Вони збираються й надалі удосконалюватись, а ми повинні інвестувати, щоб ставати кращими для протистояння цьому".

Найбільший витік в історії Facebook

DW.COM

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Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, яка працювала на штаб Дональда Трампа під час виборів у США. Раніше озвучувалась цифра у 50 мільйонів. (04.04.2018)

Кілька років тому компанія Cambridge Analytica скористалася даними додатка для Facebook, який пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Цю програму встановили близько 270 тисяч осіб, передавши їй свою особисту інформацію.

Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала в тому, що вона знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані були видалені. Передбачається, що під час останньої передвиборчої кампанії в США фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.

Після оприлюднення інформації про витік користувачі соцмережі запустили кампанії #DeleteFacebook і #BoycottFacebook. Низка компаній призупинила розміщення реклами в соціальній мережі, скандал призвів до падіння вартості акцій Facebook на фондовому ринку.
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