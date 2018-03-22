 Цукерберг попросив вибачення за витік даних користувачів Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Цукерберг попросив вибачення за витік даних користувачів Facebook

Низка британських газет у неділю вийшла з розміщеним на цілу шпальту вибаченням засновника Facebook за ситуацію з витоком даних користувачів. Марк Цукерберг обіцяє, що подібного більше не станеться.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг у британській пресі попросив вибачення за скандал з розголошенням даних користувачів соцмережі. Публікації на цілу шпальту з вибаченнями з'явилися у більшості національних газет Великобританії у неділю, 25 березня, повідомляє агенція AFP.

"Ми несемо відповідальність за захист вашої інформації", - наголосив Цукерберг. При цьому він назвав ситуацію з використанням даних "порушенням довіри". "Мені дуже шкода, що ми не робили більше в той час. Зараз ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що цього не станеться знову", - наголосив засновник соцмережі.

Цукерберг ще раз заявив, що Facebook змінив правила, тому подібне порушення не повториться.

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Сторінки компаній Ілона Маска Tesla та SpaceX стали недоступними в соціальній мережі Facebook. У такий спосіб бізнесмен-візіонер відреагував на скандал навколо витоку даних користувачів соцмежері. (24.03.2018)

Марк Цукерберг визнав помилку Facebook щодо збору персональних даних користувачів соцмережі компанією, яка працювала на штаб Дональда Трампа. (21.03.2018)

Нагадаємо, раніше цього тижня Цукерберг визнав те, що компанія "припустилася помилок". У Facebook також повідомили, що розпочали в зв'язку зі скандалом відповідне розслідування. Попри визнання "помилок", ситуація негативно позначилася на фінансовому становищі компанії - з часу виникнення скандалу Facebook втратив понад 50 мільярдів доларів своєї вартості на біржі, зазначає Reuters.

Скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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