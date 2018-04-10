Цукерберг вважає "невідворотним" регулювання соцмереж

Керівник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг визнав "невідворотним" жорсткіше законодавче регулювання соцмереж у майбутньому. Таку заяву він зробив у середу, 11 квітня, під час другого дня слухань у комітеті з питань торгівлі Конгресу США у справі витоку даних користувачів Facebook, передає інформагенція AFP. За словами Цукерберга, "певне" регулювання цієї сфери на законодавчому рівні необхідне з огляду на глобальне значення інтернету. Утім, застеріг Цукерберг, у питанні запровадження такого регулювання варто бути "вкрай обережним".

Цукерберг запевнив, що захист даних користувачів є найнагальнішим на сьогодні завданням, та похвалив європейців за нові норми захисту даних ЄС, які мають набути чинності 25 травня. Він зазначив, що й сам став жертвою витоку особистих даних.

Відповідаючи на запитання щодо зберігання даних, Цукерберг запевнив членів Конгресу США, що його компанія не зберігає дані у Росії. За його словами, це обмежує можливості доступу росіян до даних користувачів соцмережі.

Нагадаємо, слухання в Конгресі США проводяться на тлі скандалу через витік даних користувачів соцмережі Facebook. Скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження компанії Cambridge Analytica. 4 квітня компанія Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані 87 мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.