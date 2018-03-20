Цукерберга викликають у британський парламент через скандал навколо Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Керівника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга викликали дати свідчення перед членами нижньої палати парламенту Великобританії. Про це у вівторок, 20 березня, повідомив голова комітету Палати громад з цифрових технологій, культури, спорту та ЗМІ Даміан Коллінз в одному зі своїх дописів у соцмережі Twitter. За словами Коллінза, британські парламентарі прагнуть почути від керівника інтернет-компанії пояснень у зв'яхзку зі скандалу навколо потрапляння даних близько 50 мільйонів користувачів соціальної мережі в розпорядження Cambridge Analytica. Остання тісно співпрацювала з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Голова парламентського комітету серед іншого звинуватив інтернет-компанію у "введені в оману" користувачів щодо можливих ризиків через недоліки в сфері захисту особистих даних. Події навколо скандалу з Cambridge Analytica Коллінз вважає "катастрофічним провалом" Facebook у галузі захисту даних.

Стало також відомо, що Цукерберга планують запросити й до Конгресу США. З відповідною вимогою виступили сенатор-республіканець Джон Кеннеді та представниця демократів Емі Клобушар. За словами цих сенаторів, крім Цукерберга, до слухань у палаті Конгресу слід запросити також і керівництво інших двох великих світових інтернет-компаній - Google і Twitter.

Між тим керівництво компанії Facebook заявило, що "шоковане тим, що його обдурили". В опублікованій заяві компанії зазначається, що менеджмент Facebook розуміє серйозність ситуації й докладатиме максимум зусиль для втілення власних норм щодо захисту даних користувачів.

Скандал із витоком даним завдав значного удару по акціях інтернет-велетня. За останні кілька днів торгів біржова вартість Facebook Inc. впала на 50 мільярдів доларів США.

Facebook тягнуть до суду

Тим часом акціонери Facebook Inc. вже подали перший судовий позов у зв'язку із скандалом. Вони звернулися до Федерального суду в Сан-Франциско, звинувачуючи Facebook в тому, що компанія ввела їх в оману щодо власних можливостей для захисту даних користувачів. Як повідомляє видання Los Angeles Times, компанії Цукерберга також закидають порушення власних норм та правил захисту особистих даних клієнтів.

Британське відомство, що відповідає за захист даних (ICO), у понеділок оголосило про початок розслідування проти Facebook, повідомила керівниця ICO Елізабет Денхем в інтерв'ю службі BBC. Розслідування у зв'язку зі скандалом розпочали і компетентні органи США, повідомляє фінансовий інформаційно-аналітичний ресурс Bloomberg.

Днями компанія Facebook опинилася в центрі масштабного скандалу. Серед іншого інтернет-велетню закидають, що той допустив потрапляння їхньої особистої інформації користувачів до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica без їхньої згоди. Остання допомагала штабу тодішнього кандидата від республіканців Дональду Трампу під час передвиборчої кампанії на президентських виборах 2016 року. Метою обробки й аналізу близько 50 мільйонів особистих даних Facebook-юзерів було створення спеціального програмного забезпечення для прогнозування політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Facebook тим часом запевнив, що найняв сторонніх фахівців для розслідування цього інциденту.

Дивитись відео 01:41 Поділитись Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2udTR Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)