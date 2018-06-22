 Ципрас вперше за час роботи прем′єром вдягнув краватку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Ципрас вперше за час роботи прем'єром вдягнув краватку

Алексіс Ципрас відзначив вихід Греції з фінансової кризи краваткою. Прем'єр-лівак, знаний своєю "зневагою" до формального дрес-коду, виконав обіцянку.

Ципрас ніколи не вдягав краватку - ні на формальні, ні на неформальні зібрання

Ципрас ніколи не вдягав краватку - ні на формальні, ні на неформальні зібрання

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, відомий своїм smart casual стилем в одязі, вперше за перебування на цій посаді вдягнув краватку. Унікальне за більш ніж три роки явище стало результатом його обіцянки щодо вирішення боргових проблем балканської країни. У п'ятницю, 22 червня, на засідання фракцій своєї лівої партії СІРІЗА та правопопулістської "Незалежні греки" він прийшов з бордовим аксесуаром після завершення вдалих переговорів з кредиторами. "Як ви бачите, умови парі треба виконувати. Мені трохи незручно, але я звикну", - сказав Ципрас, цитує агентство dpa.   

У розпал фінансової кризи в Греції Ципрас пообіцяв тодішньому італійському прем'єру Маттео Ренці та голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, що вдягне краватку на роботу лише тоді, коли Афіни владнають свої боргові проблеми. Юнкер та Ренці подарували Ципрасу краватки, ніби заохочуючи до виходу Греції з фінансової кризи.

Раніше цього дня міністри фінансів Єврозони запропонували Греції, яка не без конфліктів отримала три пакети допомоги від кредиторів від 2010 року, 10-річну відстрочку та продовження строків погашення значної частини попередніх боргів, як і 15 мільярдів нової позики для фінансової стабільності Афін. Третій пакет допомоги Греції завершується в серпні цього року. Ципрас оцінив ці домовленості й висловив сподівання, що Греція знову стане "нормальною країною".

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