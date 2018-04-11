Хімічні атаки у Сирії - хроніка

У громадянській війні у Сирії з 2011 року загинули близько 400 тисяч людей. Здебільшого, вбивають у цій війні "конвенційною", тобто "звичайною" зброєю - автоматами, гарматами і бомбами. Однак, за підрахунками міжнародної правозахисної організації Human Right Watch, близько двох тисяч людей загинули під час хімічних атак, яких правозахисники нарахували 85. Навіть на тлі величезної кількості жертв війни у Сирії і багаторічних страждань сирійців кожен випадок застосування хімічної зброї є перетином червоної лінії, порушенням встановлених "рамок цивілізації".

Цю червону лінію визнає весь світ, вона визначена Конвенцією про заборону хімічної зброї, якою заборонені розробка, виробництво, накопичення та застосування такого виду зброї масового ураження. З військової точки зору, хімічна зброя не грає у сирійському конфлікті великої ролі. Однак з політичної і психологічної точок зору, її застосування є надзвичайним фактом.

"Червона лінія" Обами

20 серпня 2012 року тодішній президент США Барак Обама заявив, що можливе застосування хімічної зброї у сирійському конфлікті "буде означати перетин червоної лінії". За місяць до цього сирійська влада вперше офіційно визнала наявність в її арсеналі хімічної зброї. Цю зброю вважають "ядерною бомбою для бідних". Сирійський хімічний арсенал свого часу був створений, перш за все, як засіб стримування Ізраїлю, якому приписують існування ядерного арсеналу. Зробивши заяву про "червону лінію", Барак Обама ризикнув власною репутацію і престижем США на міжнародній арені. Згодом він став заручником власних слів, що зробило його вразливим.

Того ж року пролунав перший закид на адресу сирійського режиму щодо застосування ним хімічної зброї. У місті Хомс 23 грудня 2012 року семеро людей загинули від "отруйного газу". Своєю чергою, у березні 2012 року сирійська влада звинуватила повстанців у хімічній атаці у передмістях Дамаска і Алеппо. Називалася цифра у 25 загиблих, у тому числі 16 солдатів проурядової армії. Сирійський уряд вимагав розслідування з боку експертів ООН. Після цього були, щонайменше, три хімічні атаки, які приписують режиму Асада. У серпні 2013 року сирійська влада пустила на свої об'єкти групу інспекторів ООН з питань хімічної зброї.

Драма у Гуті

Саме в той час, коли у Сирії перебували інспектори ООН, 21 серпня 2013 року, антиурядові активісти заявили про масштабну атаку з застосуванням хімічної зброї у місті Гута, що поблизу Дамаска. Точна кількість жертв невідома досі. За різними оцінками, йдеться про близько тисячі загиблих, насамперед цивільних. Сирійська влада відкидала всі звинувачення. Натомість спецслужби країн Заходу заявляють, що "з високою імовірністю" атака з використанням газу "зарін" була здійснена силами режиму Асада. Президент США Обама заявив тоді, що проситиме Конгрес про дозвіл на військове втручання у Сирії.

Знищення хімічної зброї

Після того, як держсекретар США Джон Керрі у вересні 2013 року заявив, що військового втручання з боку Сполучених Штатів можна уникнути, якщо Дамаск погодиться віддати на утилізацію свій хімічний арсенал, міністр закордонних справ Росії і сирійська влада протягом лічених годин дали на це свою згоду. Після цього Сирія розкрила свої арсенали хімічної зброї, а також місця її виробництва. Близько 1300 тонн отруйних речовин невдовзі були вивезені та утилізовані на спеціальному кораблі у Середземному морі. У липні 2014 року Організація з заборони хімічної зброї повідомила про знищення останніх 100 тонн офіційно зареєстрованої хімічної зброї. У ліквідації сирійської хімічної зброї були задіяні 30 держав.

Гільза від хімічного снаряду

Хімічна зброя в руках ІД

Хімічна зброя є не лише у розпорядженні режиму Асада. Так звана "Ісламська держава" також виробляє і застосовує хімічну зброю, перш за все хлорний і гірчичний газ. Британська інформаційна служба IHS Markit нарахувала у своєму минулорічному дослідженні 71 випадок застосування хімічної зброї, починаючи з 2014 року, який приписують "Ісламській державі". 30 із цих випадків мали місце у Сирії. Експерти не виключають, що "Ісламська держава" могла торгувати хімічною зброєю і передавати її іншим джихадистським угрупованням.

США ще наприкінці 2012 року були занепокоєні тим, що частина сирійського арсеналу хімічної зброї може потрапити до рук бойовиків ІД, які на той момент активно наступали на позиції урядових військ. У грудні 2012 року видання Washington Post навело слова колишнього генерал-майора сирійської армії Аднана Сілу, який перейшов на бік антиурядових сил. "Хімічна зброя може у будь-який момент потрапити до рук будь-кого з лав Вільної сирійської армії або будь-якого угруповання джихадистів", - попереджав Сілу. Генерал-майор знав, про що говорив: у минулому він керував в армії навчанням бійців поводженню з хімічною зброєю.

"Червона лінія" Трампа

Дональд Трамп і його бачення "червоних ліній". Карикатура Сергія Йолкіна

Застосування хімічної зброї у Сирії знову опинилося в епіцентрі міжнародної уваги у квітні 2017 року. У контрольованому повстанцями-джихадистами місті Хан Шейхун, що у північній провінції Ідліб, зафіксовано атаку "заріном". Загинули близько 80 людей. Міжнародні експерти розпочали розслідування, однак західним урядам швидко стало зрозуміло, що за атаками стоїть режим Асада.

6 серпня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удар по військовому аеродрому, з якого, імовірно, піднявся в небо літак, що скинув хімічну бомбу. 59 випущених з військових кораблів у Середземному морі ракет "Томагавк", на думку Трампа, "мали унеможливити подальше поширення і застосування хімічної зброї".

І знову Дума

Після того, як з початку 2018 року було вже декілька повідомлень про застосування хлорного газу у місті Дума, що неподалік Дамаска, 7 квітня стає відомо про ще одну атаку, в якій загинули декілька десятків людей. Звинувачення у воєнних злочинах знову лунають у бік режиму Асада.

Тим часом сирійська армія здобула низку військових перемог і відновила контроль над значною частиною території країни. Асад і його російські партнери заявляють, що хімічна атака - справа рук антиурядових бійців. Взаємні звинувачення тривають, а брязкання зброєю з боку різних сторін, задіяних у конфлікті, стає дедалі гучнішим.