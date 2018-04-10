 Хусити знову обстріляли ракетами Ер-Ріяд, над містом лунали вибухи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Хусити знову обстріляли ракетами Ер-Ріяд, над містом лунали вибухи

Єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії відразу кілька балістичних ракет. Одна з ракет упала в Ер-Ріяді, не спричинивши руйнувань.

Хусити обстріляли ракетами Ер-Ріяд

Ракетами такого типу єменські повстанці-хусити обстрілюють Саудівську Аравію

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в середу, 11 квітня, пролунало кілька потужних вибухів. Вибухи спричинив ракетний обстріл саудівської столиці єменськими повстанцями-хуситами та дії сил протиповітряної оборони країни. За словами очевидців, було чути від двох до трьох потужних вибухів над містом.

Місцеві ЗМІ з посиланням на свідків повідомили про падіння однієї з випущених з території Ємену балістичних ракет у північно-східній частині столиці Саудівської Аравії. Утім, вона не спричинила руйнувань чи загибелі людей. Тим часом саудівські військові заявили, що збили як мінімум одну з ракет хуситів, випущених по Ер-Ріяду, передає інформагенція Reuters.

Також цього дня сили протиповітряної оборони країни збили над її територією два безпілотники хуситів. 

DW.COM

Єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії відразу сім балістичних ракет. Усі вони були перехоплені, проте уламки однієї з ракет смертельно травмували людину в Ер-Ріяді. (26.03.2018)

Саудівська Аравія перехопила чергову балістичну ракету, яку повстанці з Ємену запустили в напрямку офіційної королівської резеденції. (19.12.2017)

Літаки коаліції під проводом Саудівської Аравії завдали авіаудару по ринку в місті Таїз. Загинули 15 людей, ще близько 60 отримали поранення. (26.12.2017)

Нагадаємо, 25 березня хусити випустили у напрямку саудівської території сім балістичних ракет. Тоді саудити заявили, що всі вони були перехоплені та знищені силами протиповітряної оборони Саудівської Аравії. Проте уламки однієї з ракет впали на території одного з житлових кварталів Ер-Ріяда, внаслідок чого одна людина загинула і ще дві отримали поранення.

Повстанці-хусити з минулого року вже випустили у напрямку Саудівської Аравії десятки балістичних ракет. У Ер-Ріяді стверджують, що всі вони були перехоплені. Після запуску однієї з таких ракет на початку листопада минулого року коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що проводить військову операцію проти хуситів, на кілька тижнів заблокувала всі порти та аеропорти в Ємені, унеможлививши таким чином постачання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що військовий конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Саудівська Аравія зі своїми союзниками бере в ньому активну участь на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді, у той час як основний противник Ер-Ріяда Іран - на боці повстанців-хуситів.

Також за темою

Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien

З Ємену випустили по Саудівській Аравії сім балістичних ракет, є жертви 26.03.2018

Єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії відразу сім балістичних ракет. Усі вони були перехоплені, проте уламки однієї з ракет смертельно травмували людину в Ер-Ріяді.

Jemen Krieg | Aden, Kämpfe

Подвійний теракт на півдні Ємену: є загиблі та поранені 24.02.2018

Терористи-смертники підірвали два автомобілі в місті Аден на півдні Ємену. Місцеві медики повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих військових та поранених серед цивільних унаслідок нападу.

Jemen Raketenabschuss

Ер-Ріяд перехопив балістичну ракету, запущену хуситами в королівський палац 19.12.2017

Саудівська Аравія перехопила чергову балістичну ракету, яку повстанці з Ємену запустили в напрямку офіційної королівської резеденції.

Докладно

Метью Шааф

Freedom House: В Україні стало менше свободи слова

Freedom House: в Україні вперше з часу Євромайдану 2014 року погіршилися демократичні показники. 

Нещодавна жінкам в Саудівській Аравії дозволили відвідувати стадіони

У Саудівській Аравії вперше проходить тиждень жіночої моди

В Ер-Ріяді відбувається перший в історії країни тиждень жіночої моди, в якому беруть участь відомі західні кутюр'є. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  