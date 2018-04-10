Хусити знову обстріляли ракетами Ер-Ріяд, над містом лунали вибухи

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в середу, 11 квітня, пролунало кілька потужних вибухів. Вибухи спричинив ракетний обстріл саудівської столиці єменськими повстанцями-хуситами та дії сил протиповітряної оборони країни. За словами очевидців, було чути від двох до трьох потужних вибухів над містом.

Місцеві ЗМІ з посиланням на свідків повідомили про падіння однієї з випущених з території Ємену балістичних ракет у північно-східній частині столиці Саудівської Аравії. Утім, вона не спричинила руйнувань чи загибелі людей. Тим часом саудівські військові заявили, що збили як мінімум одну з ракет хуситів, випущених по Ер-Ріяду, передає інформагенція Reuters.

Також цього дня сили протиповітряної оборони країни збили над її територією два безпілотники хуситів.

Нагадаємо, 25 березня хусити випустили у напрямку саудівської території сім балістичних ракет. Тоді саудити заявили, що всі вони були перехоплені та знищені силами протиповітряної оборони Саудівської Аравії. Проте уламки однієї з ракет впали на території одного з житлових кварталів Ер-Ріяда, внаслідок чого одна людина загинула і ще дві отримали поранення.

Повстанці-хусити з минулого року вже випустили у напрямку Саудівської Аравії десятки балістичних ракет. У Ер-Ріяді стверджують, що всі вони були перехоплені. Після запуску однієї з таких ракет на початку листопада минулого року коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що проводить військову операцію проти хуситів, на кілька тижнів заблокувала всі порти та аеропорти в Ємені, унеможлививши таким чином постачання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що військовий конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Саудівська Аравія зі своїми союзниками бере в ньому активну участь на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді, у той час як основний противник Ер-Ріяда Іран - на боці повстанців-хуситів.