Хто дбає про кинутих напризволяще літніх людей на Донбасі? (відео)

У місті Часів Яр на Донеччині, поряд із лінією фронту, волонтери створили будинок для літніх людей, покинутих у прифронтовій зоні родичами та державою.
Володимир Никифорович разом з іще 17 старенькими оживає віку у волонтерському "хоспісі" неподалік міста Часів Яр. Всі вони - товариші у біді: жили там, де нині війна. Організував такий "хоспіс" місцевий волонтер Євген Ткачов разом з однодумцями. Волонтери просто не змогли залишити цих дідусів та бабусь у зоні обстрілів. Дехто з них був паралізований, дехто ледь рухався. А дехто просто сидів у підвалі, куди ніхто не приходив...
Кілька десятків дітей в Донецькій області мусять щодня перетинати лінію фронту, щоб ходити до школи. На "шляху знань" блокпости, а іноді позиції військових та мінні поля. Репортаж DW. (05.04.2018)
2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями. (04.04.2018)