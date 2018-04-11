Хто дбає про кинутих напризволяще літніх людей на Донбасі? (відео)

Володимир Никифорович разом з іще 17 старенькими оживає віку у волонтерському "хоспісі" неподалік міста Часів Яр. Всі вони - товариші у біді: жили там, де нині війна. Організував такий "хоспіс" місцевий волонтер Євген Ткачов разом з однодумцями. Волонтери просто не змогли залишити цих дідусів та бабусь у зоні обстрілів. Дехто з них був паралізований, дехто ледь рухався. А дехто просто сидів у підвалі, куди ніхто не приходив...