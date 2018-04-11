 Хто дбає про кинутих напризволяще літніх людей на Донбасі? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.04.2018
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Політика й суспільство

Хто дбає про кинутих напризволяще літніх людей на Донбасі? (відео)

У місті Часів Яр на Донеччині, поряд із лінією фронту, волонтери створили будинок для літніх людей, покинутих у прифронтовій зоні родичами та державою.

Ukraine Waffenruhe Lage in Avdeevka (DW/A. Magazova)

Володимир Никифорович разом з іще 17 старенькими оживає віку у волонтерському "хоспісі" неподалік міста Часів Яр. Всі вони - товариші у біді: жили там, де нині війна. Організував такий "хоспіс" місцевий волонтер Євген Ткачов разом з однодумцями. Волонтери просто не змогли залишити цих дідусів та бабусь у зоні обстрілів. Дехто з них був паралізований, дехто ледь рухався. А дехто просто сидів у підвалі, куди ніхто не приходив...

 

DW.COM

Як діти на Донбасі через лінію фронту до школи ходять (відео)

Кілька десятків дітей в Донецькій області мусять щодня перетинати лінію фронту, щоб ходити до школи. На "шляху знань" блокпости, а іноді позиції військових та мінні поля. Репортаж DW. (05.04.2018)  

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями. (04.04.2018)  

Як "сіміки" поліпшують імідж України на Донбасі (відео)

Один день із підрозділом військово-цивільного співробітництва на Донеччині провела кореспондентка DW. Що саме входить у завдання "сіміків"? (10.04.2018)  

Докладно

Школа біля міста Бахмут на Донбасі

До школи через лінію фронту

Як через блокпости діти Донбасу ходять до школи  

Північний потік-2

Міністр економіки ФРН підтримує "Північний потік-2"

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився на підтримку проекту газогону "Північний потік-2". 

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