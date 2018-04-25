Хто втратить субсидії в Україні? (відео)

Уряд України кардинально змінив правила надання субсидій на комунальні послуги. Вже з наступного опалювального сезону субсидії видаватимуть "живими грошима". Проте перевірка доходів та матеріального становища тих, хто претендує на субсидії, буде жорсткішою та прискіпливішою. Дивіться пояснення DW, які категорії українців незабаром більше не зможуть отримувати субсидії.