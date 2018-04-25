Хто втратить субсидії в Україні? (відео)

20% отримувачів субсидій в Україні можуть втратити ці пільги. Усе через нові більш жорсткі правила перевірки їхніх доходів і матеріального стану.
Уряд України кардинально змінив правила надання субсидій на комунальні послуги. Вже з наступного опалювального сезону субсидії видаватимуть "живими грошима". Проте перевірка доходів та матеріального становища тих, хто претендує на субсидії, буде жорсткішою та прискіпливішою. Дивіться пояснення DW, які категорії українців незабаром більше не зможуть отримувати субсидії.
МВФ вважає, що ринкові ціни на газ, зокрема, унеможливлять практику прихованих та позбавлених адресності субсидій. Президент Порошенко ж раніше припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду. (15.03.2018)
Замість безоплатного проїзду українські громадяни, які мають право на пільги, отримуватимуть грошовий еквівалент 30 поїздок. Уряд України також схвалив створення реєстру субсидіантів. (14.03.2018)
Під час опалювального сезону 6,6 мільйона українських домогосподарств отримуватимуть субсидії, повідомили в міністерстві соціальної політики України. (15.11.2017)