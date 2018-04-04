Холодницький і Ситник у Раді: із чим прийшли, з тим і пішли

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький у середу, 4 квітня, прийшли до парламенту, аби розставити всі крапки над "і". Запитань до обох борців із корупцією у депутатів було чимало: після нового скандалу щодо обшуків та тиску на підлеглих з боку керівника САП, що зафіксували приховані "жучки" в акваріумі кабінету Холодницького, депутати Верховної Ради забажали з "перших вуст" дізнатись подробиці цієї справи.

Борці з корупцією сіли поруч, між собою не розмовляли, але намагались демонструвати виваженість і спокій. Не до спокою було, натомість, депутатам - їм не терпілося почути виступ керівника САП, бо ж за півгодини НАБУ оприлюднило аудіозаписи з кабінету антикорупційного прокурора. Холодницький же почав із приємного для себе - про спільні з НАБУ результати боротьби з корупцією за останні два з половиною роки. "Більше 500 проваджень зареєстровано та розслідується, більше ста проваджень з обвинувальними актами направлено до суду", - заявив він і списав відсутність вироків у гучних справах на відсутність антикорупційного суду та на бажання невідомих сил його спекатися. "Багато хто хоче, аби наші крісла звільнилися, багато для цього робиться. Але процес боротьби з корупцією в Україні запущений, він іде", - пафосно переконував Холодницький.

Обміни "люб'язностями"

Та вже під час запитання від депутата Сергія Лещенка про те, чи підвереджує він зміст розмов, записаних НАБУ, Холоднцького помітно здолали емоції. Замість прямої відповіді на поставлене питання Холодницький заповзявся обговорювати історію із квартирою Лещенка. "Пане Сергію, я був проти, щоб якась аналітична довідка замінила провадження щодо вашої квартири за 350 тисяч доларів", - сказав прокурор, додавши, що хоч з запізненням, але провадження щодо квартири Лещенка зареєстроване.

22 березня 2018: Холодницький (л) та Ситник у Брюсселі

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко запитав, чого прокуророві бракує для повного щастя. "Звання генерала ви в 30 років отримали. Звання заслуженого юриста, не зрозуміло за що, з рук президента Порошенка ви отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті", - критикував Ляшко.

Але на це отримав схожу відповідь у стилі "сам дурень". "Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович", - саркастично парирував Холодницький.

Як відомо, у жовтні 2017 року Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою до 600 тисяч гривень. Справу розслідують детективи НАБУ. На початку 2017 року Ляшко, згідно з його декларацією, купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів гривень у райцентрі Козин Київської області.

"Конфлікту немає"?

До Артема Ситника у депутатів переважно були претензії через відсутність помітних для суспільства результатів антикорупційної боротьби і конкретних "посадок" корупціонерів та махінаторів. Цікавилися і тим, чому у детективів НАБУ зарплати непомірно високі, а результати роботи непропорційно низькі. "Ми вже два роки говоримо, що без створення антикорупційного суду цих вироків не буде", - повторював Ситник слідом за Холодницьким.

При цьому він кілька разів наголосив, виступаючи з парламентської трибуни, що жодних конфліктів між НАБУ та САП немає. "Є певні кримінальні провадження, певні матеріали, які передані до компетентних органів - ГПУ та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Не потрібно спекулювати на цьому процесі. Конфлікту немає. Детективи НАБУ та прокурори САП працюють у штатному режимі", - запевняв він.

Через "чорний хід"

Представники фракції Народного фронту та Радикальної партії звинуватили НАБУ у виконанні замовлень "політичних угрупувань". Фракція "Батьківщини" заявила про неефективність двох антикорупційних відомств, але причиною там вважають вплив на ці органи Адміністрації президента та інших високопосадовців. Представники фракції Блоку Петра Порошенка вказали на те, що потрібно терміново вибрати аудиторів НАБУ та провести аудит цього антикорупційного органу. Але жоден з депутатів так і не спробував розібратися, чи могли бути ознаки порушення закону в діях керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Після завершення обговорення звіту директора НАБУ та керівника САП депутати розійшлися на перерву, а Ситник та Холодницький вийшли з Верховної Ради чорним ходом. З журналістами вони так і не поспілкувались.