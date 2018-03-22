Холодницький каже, що не знає замовників прослуховування його кабінету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький каже, що не знає, хто саме замовив та організував прослуховування його кабінету. "Хай слідство встановить, кому це належить", - сказав Холодницький у четвер, 22 березня, кореспонденту Deutsche Welle у Брюсселі. Раніше українські ЗМІ повідомляли про виявлення в його кабінеті "жучків".

Крім того, він заперечив чутки про можливу відставку. "Якщо хтось хоче, щоб спецпрокурор пішов у відставку, нехай чекає далі. Я піду у відставку тоді, коли вирішу", - сказав Холодницький. Він також спростував наявність конфлікту між ним та керівником Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником, щодо яких останнім часом спекулють в українських ЗМІ. "Жодних конфліктів немає. Є робочі моменти, які треба допрацювати", - наголосив Холодницький. Раніше коментувати чутки відмовлявся Ситник.

"Проти обмеження прав" САП і НАБУ

Холодницький також висловив обурення тиском САП та НАБУ з боку інших правоохоронних органів України. "Я - проти будь-якого обмеження прав САП і НАБУ", - зазначив він. За словами очільника САП, це стосується, зокрема, повноважень цих органів вести міжнародну співпрацю зі слідчими інших країн. Щодо цього наявні "певні розбіжності" між САП та Генеральною прокуратурою України, зазначив Холодницький.

До міжнародної співпраці САП, зокрема, вдалася в справах екс-нардепа Мартиненка та усуненого від виконання обов'язків керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у причетності до незаконних махінацій. Зокрема, співпраця з органами інших країн допомогла антикорупційним структурам України виявити громадянство Великобританії в Насірова, наголосив Холодницький.

Наприкінці 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю ЗМІ висловлював обурення щодо того, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі України була спільною роботою НАБУ та Федерального бюро розслідувань США. Тоді ж він казав, що агенти НАБУ, мовляв, працюють "поза законом".