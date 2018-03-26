Холодницький заперечує звинувачення на свою адресу і обіцяє прийти на допит

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заперечує всі обвинувачення на свою адресу та запевняє, що не має наміру подавати у відставку. Про це він сказав у п'ятницю, 30 березня, під час прес-конференції у Києві, передає інформаційне агентство "Українські новини".

Холодницький зазначив, що ще не ознайомився зі скаргами, поданими на нього генпрокурором Юрієм Луценком та директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури (КДКП). "Жодних корупційних злочинів ви там не знайдете", - запевнив він.

Керівник САП наголосив, що не вважає себе винним і має намір відстоювати свою позицію. Він також запевнив журналістів, що 3 квітня прийде на допит до Генеральної прокуратури. "Я говорив, що не від кого не ховаюся, нікуди не планую тікати", - сказав Холодницький, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Вимога оприлюднити записи

Між тим Холодницький також наполягає на оприлюдненні всіх записів, зроблених встановленим у його кабінеті пристроєм для прослуховування. Холодницький наголошує, що ті записи не містять нічого вартого осуду, крім нецензурних висловлювань.

Щодо звинувачень у свій бік з вуст Артема Ситника Холодницький заявив, що Ситник не має права міркувати про моральність керівника САП після того, як сам у спілкуванні з журналістами припустився розголошення матеріалів досудового розслідування.

Керівник САП також повідомив, що заяву про відставку написав ще при вступі на посаду 2 грудня 2015 року. "Я за посаду не тримаюся (...) відставки і звільнення не боюся ", - сказав він. Холодницький запевнив, що має намір довести свою невинуватість на засіданні КДКП.

Як повідомлялося раніше в п'ятницю, Ситник заявив, що підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП. Тим часом генеральний прокурор України Юрій Луценко просить КДКП розглянути питання звільнення Холодницького з займаної ним посади.