 Холодницький заперечує звинувачення на свою адресу і обіцяє прийти на допит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Холодницький заперечує звинувачення на свою адресу і обіцяє прийти на допит

Керівник САП Назар Холодницький вимагає оприлюднити всі записи розмов у його кабінеті. Він також заперечує звинувачення на свою адресу і не має планів подавати у відставку.

Холодницький заперечує звинувачення в свою адресу

Назар Холодницький (л) і Артем Ситник у Брюсселі, 22 березня 2018 року

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заперечує всі  обвинувачення на свою адресу та запевняє, що не має наміру подавати у відставку. Про це він сказав у п'ятницю, 30 березня, під час прес-конференції у Києві, передає інформаційне агентство "Українські новини".

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Директор НАБУ Артем Ситник назвав провокативними повідомлення ЗМІ про те, що бюро прослуховувало керівника САП Назара Холодницького. (21.03.2018)

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшло звернення від генпрокурора України Юрія Луценка з проханням розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади керівника САП. (30.03.2018)

Очільник української САП Назар Холодницький заявив, що йому невідомо, хто стоїть за прослуховуванням його кабінету. Він також спростував чутки про свою відставку та конфлікт з керівництвом НАБУ. (22.03.2018)

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко. (23.03.2018)

Холодницький зазначив, що ще не ознайомився зі скаргами, поданими на нього генпрокурором Юрієм Луценком та директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури (КДКП). "Жодних корупційних злочинів ви там не знайдете", - запевнив він.

Керівник САП наголосив, що не вважає себе винним і має намір відстоювати свою позицію. Він також запевнив журналістів, що 3 квітня прийде на допит до Генеральної прокуратури. "Я говорив, що не від кого не ховаюся, нікуди не планую тікати", - сказав Холодницький, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Вимога оприлюднити записи

Між тим Холодницький також наполягає на оприлюдненні всіх записів, зроблених встановленим у його кабінеті пристроєм для прослуховування. Холодницький наголошує, що ті записи не містять нічого вартого осуду, крім нецензурних висловлювань.

Щодо звинувачень у свій бік з вуст Артема Ситника Холодницький заявив, що Ситник не має права міркувати про моральність керівника САП після того, як сам у спілкуванні з журналістами припустився розголошення матеріалів досудового розслідування.

Керівник САП також повідомив, що заяву про відставку написав ще при вступі на посаду 2 грудня 2015 року. "Я за посаду не тримаюся (...) відставки і звільнення не боюся ", - сказав він. Холодницький запевнив, що має намір довести свою невинуватість на засіданні КДКП.

Як повідомлялося раніше в п'ятницю, Ситник заявив, що підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП. Тим часом генеральний прокурор України Юрій Луценко просить КДКП розглянути питання звільнення Холодницького з займаної ним посади.
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