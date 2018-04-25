Хлопчик, який кликав вовка: Іран відкинув "ядерні" закиди Ізраїлю

Іран заперечує існування таємної ядерної програми, про яку напередодні заявив ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху. Міністр закордонних справ ісламської республіки Мохаммед Джавад Заріф в ніч на вівторок, 1 травня, у Twitter назвав слова Нетаньяху "старими закидами на новий лад", з якими МАГАТЕ уже розібралося.

"Хлопчик, який кликав вовка, знову за своє. І навіть гротескне фіаско на Генасамблеї ООН не втримало. Лише деяких людей можна дурити так багато разів (парафраз цитати Авраама Лінкольна. - Ред.)", - написав дипломат у мікроблозі. Він вважає заяви з Ізраїлю "скоординованими у часі" до 12 травня, до дня ухвалення рішення США щодо долі ядерної угоди з Іраном. "Проте поспішне святкування Трампом розкрило всі карти", - додав він.

Нагадаємо, в лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.