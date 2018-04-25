Хлопчик, який кликав вовка: Іран відкинув "ядерні" закиди Ізраїлю
Глава МЗС Ірану вважає, що Ізраїль бреше задля підмовляння США. У Тегерані запевняють, що дотримуються ядерної угоди.
Виробництво важкої води в Ірані
Іран заперечує існування таємної ядерної програми, про яку напередодні заявив ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху. Міністр закордонних справ ісламської республіки Мохаммед Джавад Заріф в ніч на вівторок, 1 травня, у Twitter назвав слова Нетаньяху "старими закидами на новий лад", з якими МАГАТЕ уже розібралося.
"Хлопчик, який кликав вовка, знову за своє. І навіть гротескне фіаско на Генасамблеї ООН не втримало. Лише деяких людей можна дурити так багато разів (парафраз цитати Авраама Лінкольна. - Ред.)", - написав дипломат у мікроблозі. Він вважає заяви з Ізраїлю "скоординованими у часі" до 12 травня, до дня ухвалення рішення США щодо долі ядерної угоди з Іраном. "Проте поспішне святкування Трампом розкрило всі карти", - додав він.
Нагадаємо, в лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.
Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Скарби ранніх цивілізацій
Простий, але функціональний: цей однокімнатний будиночок був створений у шостому тисячолітті до нашої ери. Виставка під назвою "Іран. Стародавні культури між водою та пустелею" у музеї Bundeskunsthalle в Бонні демонструє, як жили люди у цьому регіоні, починаючи з сьомого тисячоліття до н.е. і до розквіту династії Ахеменідів у першому тисячолітті до н.е.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Вавилонська вежа
Вавилонська вежа пов'язується науковцями з Етеменанкі, зикуратом у Вавилоні, побудованим царем Вавилону Набопаласаром на честь месопотамського бога Мардука. Він був зруйнований Александром Македонським. Біблійна легенда про Вавилонську вежу мала ціллю пояснити походження різних мов світу.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Настільні ігри в Персії
Серед інших експонатів - дошки для настільних ігор, зроблені з мильного каменю та красиво прикрашені фігурками змій та пташок. Такі ігри були поширені у Західній Азії вже у третьому тисячолітті до н.е. Вони подібні до популярної нині настільної гри - нардів.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Джирофтські сенсаційні знахідки
У 2001 році поліції вдалося захистити визначні знахідки, які були викрадені з територій неподалік міста Джирофт, зокрема, красивий посуд, зроблений з хлориту. Експонат на фотографії датований третім тисячоліттям до н.е. Родовище мінералу розташоване за 90 кілометрів від місця, де викопали цю знахідку.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Вино та святкування
Важається, що заможні люди, які жили у ті часи, пили вино з золотих чаш на могилах своїх померлих близьких. Чаші, які використовувалися під час цих церемоній, підтверджують високу майстерність ремісників у ті часи. Кубки прикрашалися майстерно виконаними рельєфами напівлюдей-напівтварин.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Прикраси принцес
Це з казок тисячі й однієї ночі? Масивні прикраси з золота, включно з обручками, браслетами та ланцюжками, були знайдені у 2007 році у гробницях двох еламських принцес у поселенні Жобжі недалеко від Перської затоки. Разом з принцесами також було захоронено їжу та посуд - як тоді вірували, ці предмети мали допомогти їм під час подорожі в інший світ.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Резиденція правителя
Чога-Занбіль було містом-резиденцією царя Еламу Унташ-Напіріши (1275-1240 роки до н.е.). Воно було оточене трьома кільцями мурів. Знайдені там тисячі цеглин дозволяють припустити, що існували плани розширення міста.
Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
Рай на землі
Перські сади були занесені ЮНЕСКО до списку об'єктів світової культурної спадщини. Реконструкцію внутрішнього дворику було споруджено до виставки у боннській Bundeskunsthalle. Басейн з фонтанами у центрі створює прохолоду. З обох боків - клумби з екзотичними рослинами. У затінку під навісом можна посидіти та відпочити. Висока стіна захищає не лише від сонця, але і від допитливих очей.