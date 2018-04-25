 Хлопчик, який кликав вовка: Іран відкинув ″ядерні″ закиди Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

Хлопчик, який кликав вовка: Іран відкинув "ядерні" закиди Ізраїлю

Глава МЗС Ірану вважає, що Ізраїль бреше задля підмовляння США. У Тегерані запевняють, що дотримуються ядерної угоди.

Ядерна програма Ірану - виробництво важкої води в Ірані

Виробництво важкої води в Ірані

Іран заперечує існування таємної ядерної програми, про яку напередодні заявив ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху. Міністр закордонних справ ісламської республіки Мохаммед Джавад Заріф в ніч на вівторок, 1 травня, у Twitter назвав слова Нетаньяху "старими закидами на новий лад", з якими МАГАТЕ уже розібралося.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про виявлення іранських архівів, які свідчать про те, що країна приховувала свої ядерні амбіції. Він звинуватив керівництво Ірану в брехні щодо своєї ядерної програми.

Новий держсекретар США Майк Помпео закинув Тегерану підтримку тероризму і заявив про необхідність зміни ядерної угоди з Іраном. (29.04.2018)

Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого ядерною угодою максимуму, підтверджують у МАГАТЕ. (22.02.2018)

"Хлопчик, який кликав вовка, знову за своє. І навіть гротескне фіаско на Генасамблеї ООН не втримало. Лише деяких людей можна дурити так багато разів (парафраз цитати Авраама Лінкольна. - Ред.)", - написав дипломат у мікроблозі. Він вважає заяви з Ізраїлю "скоординованими у часі" до 12 травня, до дня ухвалення рішення США щодо долі ядерної угоди з Іраном. "Проте поспішне святкування Трампом розкрило всі карти", - додав він.

Нагадаємо, в лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

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    Простий, але функціональний: цей однокімнатний будиночок був створений у шостому тисячолітті до нашої ери. Виставка під назвою "Іран. Стародавні культури між водою та пустелею" у музеї Bundeskunsthalle в Бонні демонструє, як жили люди у цьому регіоні, починаючи з сьомого тисячоліття до н.е. і до розквіту династії Ахеменідів у першому тисячолітті до н.е.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

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    Вавилонська вежа пов'язується науковцями з Етеменанкі, зикуратом у Вавилоні, побудованим царем Вавилону Набопаласаром на честь месопотамського бога Мардука. Він був зруйнований Александром Македонським. Біблійна легенда про Вавилонську вежу мала ціллю пояснити походження різних мов світу.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Настільні ігри в Персії

    Серед інших експонатів - дошки для настільних ігор, зроблені з мильного каменю та красиво прикрашені фігурками змій та пташок. Такі ігри були поширені у Західній Азії вже у третьому тисячолітті до н.е. Вони подібні до популярної нині настільної гри - нардів.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Джирофтські сенсаційні знахідки

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  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Вино та святкування

    Важається, що заможні люди, які жили у ті часи, пили вино з золотих чаш на могилах своїх померлих близьких. Чаші, які використовувалися під час цих церемоній, підтверджують високу майстерність ремісників у ті часи. Кубки прикрашалися майстерно виконаними рельєфами напівлюдей-напівтварин.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Прикраси принцес

    Це з казок тисячі й однієї ночі? Масивні прикраси з золота, включно з обручками, браслетами та ланцюжками, були знайдені у 2007 році у гробницях двох еламських принцес у поселенні Жобжі недалеко від Перської затоки. Разом з принцесами також було захоронено їжу та посуд - як тоді вірували, ці предмети мали допомогти їм під час подорожі в інший світ.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Резиденція правителя

    Чога-Занбіль було містом-резиденцією царя Еламу Унташ-Напіріши (1275-1240 роки до н.е.). Воно було оточене трьома кільцями мурів. Знайдені там тисячі цеглин дозволяють припустити, що існували плани розширення міста.

  • Іран. Стародавні культури між водою та пустелею

    Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

    Рай на землі

    Перські сади були занесені ЮНЕСКО до списку об'єктів світової культурної спадщини. Реконструкцію внутрішнього дворику було споруджено до виставки у боннській Bundeskunsthalle. Басейн з фонтанами у центрі створює прохолоду. З обох боків - клумби з екзотичними рослинами. У затінку під навісом можна посидіти та відпочити. Висока стіна захищає не лише від сонця, але і від допитливих очей.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані

Стародавні артефакти, представлені на виставці у Бонні, представляють культури, які існували на території Ірану. Історія деяких з них сягає восьмого тисячоліття до н.е. Багато з них уперше демонструються за межами Ірану. (02.05.2017)  

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