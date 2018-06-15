 ХДС і ХСС: труднощі ″сестринських″ стосунків у Бундестазі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.06.2018

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Європа

ХДС і ХСС: труднощі "сестринських" стосунків у Бундестазі

У парламенті обидві сестринські консервативні політичні сили входять до фракційного об'єднання. Однак відносини між ними, як і зараз, не завжди складалися гладко. Докладніше у матеріалі DW.

Зеегофер і Меркель

Горст Зеегофер і Анґела Меркель (Архівне фото)

Повідомлення виявилося фальшивкою, але своєї цілі досягло: журналісти ходили мов наелектризовані і навіть на валютному ринку стався міні-землетрус. А усе через підставний пост редактора німецького сатиричного журналу Titanic у соцмережі Twitter, де йшлося про те, що Християнсько-демократичний союз (ХДС) буцімто виходить із фракційного об'єднання зі своєю баварською сестринською партією Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі.

На тлі останньої суперечки навколо політики щодо біженців фейкова новина виглядала не так вже й нереалістично.

Що таке фракційне об'єднання?

Незалежні одна від одної партії, що стоять, утім, на схожих політичних позиціях, можуть створювати фракційні об'єднання у німецькому Бундестазі. Та за однієї умови: регламент передбачає, що таке об'єднання можливе, якщо партії "не конкурують між собою у жодній федеральній землі". Найвідомішим прикладом функціонування такого об'єднання і є союз ХДС/ХСС, який діє з 1949 року. Власне, про конкуренцію на виборах тут не ідеться, адже "вотчина" ХСС - Баварія, а ХДС присутня у решті федеральних земель Німеччини. Тож обидві політичні сили зазвичай діють за принципом "не пхай свого носа до чужого проса", не вступаючи у перегони між собою.

До 1969 року фракційне об'єднання затверджувалося Бундестагом на початку кожного нового скликання після виборів. Але за ініціативою учасників об'єднання згодом таку авторизацію скасували. У період возз'єднання Німеччини у Бундестазі та Берлінському сенаті короткочасно існували й інші фракційні об'єднання. А на рівні громад і комун такі об'єднання і нині не рідкість.

У постійній гармонії?

Зовсім ні. Новітня політична історія свідчить, що конфлікти між сестринськими партіями виникали і раніше. Найвідоміший трапився між партнерами у 1976 році. Після того, як ХДС/ХСС, що висували кандидатом у канцлери Гельмута Коля (Helmut Kohl), з мінімальним відривом, але програли парламентські вибори у Західній Німеччині Соціал-демократам (СДПН) на чолі із Гельмутом Шмідтом (Helmut Schmidt), майбутні депутати від ХСС зібралися на закриту зустріч у баварському Вільдбад-Кройті. Там тодішній голова ХСС Франц-Йозеф Штраусc (Franc-Joseph Strauss), персона якого відтоді обросла багатьма міфами, ініціював розпуск фракційного об'єднання із ХДС.

Коль та Штраусс

Гельмут Коль (л) та Франц-Йозеф Штраусс (п) перед ефіром у боннській телестудії

Штраусс прагнув вивести баварську партію на федеральний рівень, а конфлікт між ним та Колем нагадував сьогоднішній між Анґелою Мерклель (Angela Merkel) та Горстом Зеегофером (Horst Seehofer). До речі, у ХДС на ці амбіції відреагували тоді досить спокійно, а у відповідь пригрозили відкрити представництво ХДС у Баварії. За чотири тижні бунт баварців завершився, але збори у Вільдбад-Кройті відтоді увійши в історію.

Як створюється фракційне об'єднання?

Після подій 1976 року формальностей у процесі створення об'єднання побільшало. Зокрема, фракційне об'єднання функціонує на підставі "Домовленості щодо продовження дії фракційного об'єднання між ХДС і ХСС". Останні 10 пунктів цього документа, підписаного 26 вересня 2017 головами ХДС Анґелою Меркель та ХСС Горстом Зеегофером, за два дні після виборів до Бундестагу, фіксують диференційований підхід ХСС до низки засадничих питань. "Засадничі політичні рішення фракції ХДС/ХСС ухвалюються лише за згодою обох груп. ХСС може мати відмінну від більшості фракції думку щодо того чи іншого питання особливого значення, яку може відстоювати у Бундестазі самостійно, якщо після обговорення у фракції виникає така потреба". Тож провід ХДС по суті визнає право баварської сестринської партії голосувати відмінно від більшості фракції.

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    Цей жест - візитна картка Анґели Меркель. Журналісти й сучасники давно губляться у догадках, чому канцлерка саме так складає руки, і що при цьому хоче сказати. Тим часом сама Меркель якось зізналася, що вирішила схрещувати руки у такий спосіб, бо не знала, куди дівати їх під час виступів, а ромб обрала, бо полюбляє симетрію.

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    12 фактів з життя Меркель

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  • Нотки жіночності

    12 фактів з життя Меркель

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  • Коаліційний шпагат

    12 фактів з життя Меркель

    Коаліційний шпагат

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  • Зацікавленість цифровими технологіями

    12 фактів з життя Меркель

    Зацікавленість цифровими технологіями

    За власним зізнанням, інтернет та світ цифрових мас-медіа для Анґели Меркель дещо чужий. Виняток - короткі повідомлення у Twitter. Але із засновником соцмережі Facebook Марком Цукербергом вона залюбки пообідала на полях конференції ООН в 2015-му.

  • Приємний момент: під час приватної аудієнції у Папи Римського Франциска І у Ватикані в 2016-му розмова між ними зайшла про літературні вподобання. Меркель виглядала на рідкість нескутою та щасливою. Для дочки священика це була особлива зустріч.

    12 фактів з життя Меркель

    Дочка священика

    Приємний момент: під час приватної аудієнції у Папи Римського Франциска І у Ватикані в 2016-му розмова між ними зайшла про літературні вподобання. Меркель виглядала на рідкість нескутою та щасливою. Для дочки священика це була особлива зустріч.

  • Часу для святкувань у її щільному графіку - відносно небагато. Але 50-та річниця Єлисейського договору між Німеччиною та Францією - чудовий привід спільно відзначити важливу дату. А ще краще - з келихом вишуканого французького шампанського.

    12 фактів з життя Меркель

    Привід підняти келих

    Часу для святкувань у її щільному графіку - відносно небагато. Але 50-та річниця Єлисейського договору між Німеччиною та Францією - чудовий привід спільно відзначити важливу дату. А ще краще - з келихом вишуканого французького шампанського.

  • Розмовляючи з німецькими можновладцями Анґела Меркель, як правило, не боїться говорити правду у вічі. Але в 2011-му під час офіційної зустрічі у відомстві канцлерки з головою Deutsche Bank Йозефом Акерманном, схоже, йшлось про щось інше, ніж про велику політику і наслідки фінансової кризи.

    12 фактів з життя Меркель

    Про серйозне і не дуже

    Розмовляючи з німецькими можновладцями Анґела Меркель, як правило, не боїться говорити правду у вічі. Але в 2011-му під час офіційної зустрічі у відомстві канцлерки з головою Deutsche Bank Йозефом Акерманном, схоже, йшлось про щось інше, ніж про велику політику і наслідки фінансової кризи.

  • Під час нетривалих відпусток німецькій канцлерці теж не с ховатися від об'єктивів всюдисущих фоторепортерів. Та відверто кажучи, пересічним громадянам дуже цікаво знати, як і де проводить свою відпустку головна політична особа держави. На цьому фото Меркель у компанії свого чоловіка Йоахіма Зауера.

    12 фактів з життя Меркель

    Приватне життя

    Під час нетривалих відпусток німецькій канцлерці теж не сховатися від об'єктивів всюдисущих фоторепортерів. Та відверто кажучи, пересічним громадянам дуже цікаво знати, як і де проводить свою відпустку головна політична особа держави. На цьому фото Меркель у компанії свого чоловіка Йоахіма Зауера.

  • Меркель відкрита до обміну думками з колегами. На цьому архівному фото молода Анґела Меркель у супроводі однопартійців з Християнсько-демократичного союзу Аннетте Шаван та Ервіна Тойфеля відправляються у велосипедну прогулянку на острові Райхена, що на Боденському озері.

    12 фактів з життя Меркель

    На початку політичної кар'єри

    Меркель відкрита до обміну думками з колегами. На цьому архівному фото молода Анґела Меркель у супроводі однопартійців з Християнсько-демократичного союзу Аннетте Шаван та Ервіна Тойфеля відправляються у велосипедну прогулянку на острові Райхена, що на Боденському озері.

    Автор: Гайке Мунд, Ольга Войтович, Дмитро Каневський


DW.COM

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