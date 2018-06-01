 Харві Вайнштейн наполягає в суді на своїй невинуватості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Харві Вайнштейн наполягає в суді на своїй невинуватості

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якому багато жінок закидають сексуальні домагання, заперечив у суді звинувачення в свій бік та наголошує на своїй невинуватості.

Харві Вайнштейн

Харві Вайнштейн

Звинувачений в злочинах, скоєних на сексуальному ґрунті, кінопродюсер Харві Вайнштейн заявив у суді про свою невинуватість та заперечив усі закиди. Про це 66-річний Вайнштейн сказав у вівторок, 5 червня, під час судових слухань у Верховному суді в Нью-Йорку, передає інформагенція dpa.

Під час слухань Вайнштейн, якого багато жінок звинувачують у сексуальних домаганнях, відповідав на запитання судді Джеймса Берка мляво та коротко. До суду його супроводжував адвокат Бенджамін Брафман, який раніше заявляв про невинуватість свого підзахисного. У залі суду сиділо близько 100 спостерігачів, десятки репортерів юрмилися поблизу будівлі суду.

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Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні однієї жінки та примусовому сексі в іншому випадку. 30 травня звинувачення продюсеру висунуло велике журі присяжних суду в Нью-Йорку. Справа про зґвалтування пов'язана з інцидентом 18 березня 2013 року. Інша - з випадком влітку 2004 року. Імена потерпілих не розголошуються. Сам Вайнштейн відкидає усі звинувачення і заявляє, що секс, який він мав, завжди був за обопільною згодою. Нагадаємо, продюсер здався поліції 25 травня.

Скандал із Харві Вайнштейном розгорівся у жовтні 2017 року, коли десятки представниць американської кіноіндустрії заявили про сексуальні домагання з його боку. Наслідком цього стала масштабна публічна дискусія та флеш-моб у соціальних медіа під гаслом #MeToo у багатьох країнах. Серед потерпілих - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. З того часу про домагання з його боку заявили понад 100 жінок. Перший випадок стався понад 40 років тому, зазначає інформагенція AFP.

Унаслідок звинувачень кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і позбавлений членства в Американській кіноакадемії, що вручає премію "Оскар".

Голлівудський продюсер також перебуває під слідством за підозрою у скоєнні злочинів на сексуальному ґрунті в Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав позов проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва. Їх звинувачують в тому, що вони не реагували на скарги співробітників і не вживали заходів з метою їхнього захисту від "постійних сексуальних домагань, залякувань і дискримінації" з боку Харві Вайнштейна.

Після того, як в Голлівуді розгорівся скандал із Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунуті проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб по всьому світу.

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