Харві Вайнштейну висунули офіційні звинувачення у зґвалтуванні

Голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну офіційно висунули звинувачення у зґвалтуванні однієї жінки та примусовому оральному сексі з іншою. Звинувачення висунуло велике журі присяжних суду в Нью-Йорку в середу, 30 травня.

Справа про зґвалтування пов'язана з інцидентом 18 березня 2013 року. Інша - з випадком влітку 2004 року. Імена потерпілих не розголошуються.

Звинувачення Вайнштейну були висунуті за кілька годин після того, як він відмовився давати свідчення перед присяжними. За словами адвоката продюсера Бенджаміна Брафмена, у його підзахисного не було достатньо часу, щоб підготуватися, а "політичний тиск" зробив обвинувачення неминучим, передає агенція dpa. Брафмен заявив, що активно наполягатиме перед судом на відсутності провини Вайнштейна. Сам Вайнштейн відкидає усі звинувачення і заявляє, що секс, який він мав, завжди був за взаємною згодою. Нагадаємо, продюсер здався поліції 25 травня.

Скандал із Харві Вайнштейном розгорівся у жовтні 2017 року, коли десятки жінок з американської кіноіндустрії заявили про сексуальні домагання з його боку, розпаливши таким чином масштабну публічну дискусію та флеш-моб у соціальних медіа під гаслом #MeToo у багатьох країнах. Серед них - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. З того часу про домагання з його боку заявили понад 100 жінок. Перший випадок відбувся понад 40 років тому, зазначає інформагенція AFP. Внаслідок звинувачень кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і позбавлений членства в складі Американської кіноакадемії, що вручає премію "Оскар".

Голлівудський продюсер також перебуває під слідством за підозрою у скоєнні злочинів на сексуальному ґрунті в Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав позов проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва. Їх звинувачують в тому, що вони не реагували на скарги співробітників і не вживали кроків з метою їхнього захисту від "безперервних сексуальних домагань, залякувань і дискримінації" з боку Харві Вайнштейна.

Після того, як в Голлівуді розгорівся скандал із Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунути проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб по всьому світу.