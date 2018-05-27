 Харві Вайнштейну висунули офіційні звинувачення у зґвалтуванні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

Харві Вайнштейну висунули офіційні звинувачення у зґвалтуванні

Голлівудського продюсера, якому понад 100 жінок закидають сексуальні домагання, офіційно звинуватили у зґвалтуванні та примусовому оральному сексі. Він відкидає будь-яку провину.

Проти Харві Вайнштейна висунуті офіційні звинувачення

Проти Харві Вайнштейна висунуті офіційні звинувачення

Голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну офіційно висунули звинувачення у зґвалтуванні однієї жінки та примусовому оральному сексі з іншою. Звинувачення висунуло велике журі присяжних суду в Нью-Йорку в середу, 30 травня. 

Справа про зґвалтування пов'язана з інцидентом 18 березня 2013 року. Інша - з випадком влітку 2004 року. Імена потерпілих не розголошуються.

Звинувачення Вайнштейну були висунуті за кілька годин після того, як він відмовився давати свідчення перед присяжними. За словами адвоката продюсера Бенджаміна Брафмена, у його підзахисного не було достатньо часу, щоб підготуватися, а "політичний тиск" зробив обвинувачення неминучим, передає агенція dpa. Брафмен заявив, що активно наполягатиме перед судом на відсутності провини Вайнштейна. Сам Вайнштейн відкидає усі звинувачення і заявляє, що секс, який він мав, завжди був за взаємною згодою. Нагадаємо, продюсер здався поліції 25 травня.

Скандал із Харві Вайнштейном розгорівся у жовтні 2017 року, коли десятки жінок з американської кіноіндустрії заявили про сексуальні домагання з його боку, розпаливши таким чином масштабну публічну дискусію та флеш-моб у соціальних медіа під гаслом #MeToo у багатьох країнах. Серед них - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. З того часу про домагання з його боку заявили понад 100 жінок. Перший випадок відбувся понад 40 років тому, зазначає інформагенція AFP. Внаслідок звинувачень кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і позбавлений членства в складі Американської кіноакадемії, що вручає премію "Оскар".

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Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк обвинувачує керівництво Weinstein Company в ігноруванні скарг співробітників на сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. (12.02.2018)

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинувачують в сексуальних домаганнях, здався нью-йоркській поліції. Проти нього висунули звинувачення у зґвалтуванні. (25.05.2018)

Голлівудський продюсер також перебуває під слідством за підозрою у скоєнні злочинів на сексуальному ґрунті в Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав позов проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва. Їх звинувачують в тому, що вони не реагували на скарги співробітників і не вживали кроків з метою їхнього захисту від "безперервних сексуальних домагань, залякувань і дискримінації" з боку Харві Вайнштейна. 

Після того, як в Голлівуді розгорівся скандал із Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунути проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб по всьому світу.

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Хештег #MosqueMeToo - протест мусульманок проти сексуальних домагань (17.02.2018)

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