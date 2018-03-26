Хакери зламали 150 мільйонів акаунтів клієнтів Under Armour

Американський виробник спортивного одягу та аксесуарів Under Armour заявив про те, що хакери отримали доступ до даних 150 мільйонів користувачів програми, розробленої компанією для занять фітнесом. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у четвер, 29 березня.

У компанії наголосили, що хакери отримали доступ до імен користувачів, паролів та електронних адрес, але дані про кредитні картки, номери соціального страхування та водійських посвідчень не викрадені. Компанія закликала своїх клієнтів змінити свої паролі. Зазначається, що хакерська атака була здійснена ще у лютому, однак у Under Armour дізналися про це лише кілька днів тому.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що мобільні додатки для бігунів, які фіксують їхнє пересування на інтерактивній карті, розсекретили інформацію про розташування військових баз США в районі військових конфліктів на Близькому Сході. Одним із таких додатків-трекерів був Strava.

Також нині триває скандал навколо даних 50 мільйонів користувачів Facebook, які потрапили до компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа у США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами.