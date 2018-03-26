 Хакери зламали 150 мільйонів акаунтів клієнтів Under Armour | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Хакери зламали 150 мільйонів акаунтів клієнтів Under Armour

Хакери отримали доступ до імен користувачів, паролів та електронних адрес користувачів додатку, розробленого Under Armour.

Логотип на одязі від Under Armour

Логотип на одязі від Under Armour

DW.COM

Низка британських газет у неділю вийшла з розміщеним на цілу шпальту вибаченням засновника Facebook за ситуацію з витоком даних користувачів. Марк Цукерберг обіцяє, що подібного більше не станеться. (25.03.2018)

Багато виробників фітнес-трекерів часто не приділяють належної уваги питанням безпеки, йдеться у звіті AV-test. Це уможливлює доступ до персональних даних їхніх власників. (18.07.2016)

У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі. (27.03.2018)

Американський виробник спортивного одягу та аксесуарів Under Armour заявив про те, що хакери отримали доступ до даних 150 мільйонів користувачів програми, розробленої компанією для занять фітнесом. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у четвер, 29 березня.

У компанії наголосили, що хакери отримали доступ до імен користувачів, паролів та електронних адрес, але дані про кредитні картки, номери соціального страхування та водійських посвідчень не викрадені. Компанія закликала своїх клієнтів змінити свої паролі. Зазначається, що хакерська атака була здійснена ще у лютому, однак у Under Armour дізналися про це лише кілька днів тому.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що мобільні додатки для бігунів, які фіксують їхнє пересування на інтерактивній карті, розсекретили інформацію про розташування військових баз США в районі військових конфліктів на Близькому Сході. Одним із таких додатків-трекерів був Strava.

Також нині триває скандал навколо даних 50 мільйонів користувачів Facebook, які потрапили до компанії Cambridge Analytica. Як підозрюють, під час передвиборної кампанії Дональда Трампа у США ця фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної реклами. 
Дивитись відео 01:20

Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)  

Також за темою

Symbolbild Whatsapp

Як ІТ-бізнес намагається позбутися залежності від спецслужб 08.04.2016

Провідні ІТ-компанії світу не мають бажання коритися спецслужбам. Нещодавнє запровадження месенджером WhatsApp наскрізного шифрування, схоже, відкрило нову еру в захисті особистої інформації.

Докладно

Демоснтранти з числа мігрантів з арабських країн спалюють саморобний прапор Ізраїля. Берлін, грудень 2017 року

Ненависть до євреїв в Європі - досить!

Антисемітизм у Європі є усюдисущим, констатує Мішель Фрідман. 

Kaputte Straßen in Kharkiv (DW/Induchowa)

Чи вистачить 300 мільярдів гривень на українські дороги

Відремонтувати половину українських доріг за п'ять років реально за умови безперешкодної роботи дорожнього фонду. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  