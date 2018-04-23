 Хакери зламали новий сайт міненерговугілля України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

Хакери зламали новий сайт міненерговугілля України

Новий сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості України зламали і зашифрували хакери, за відновлення вимагають гроші.

Сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості зазнав атаки

Сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості зазнав атаки

Невідомі зламали та зашифрували новий сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості України з веб-адресою www.mev.gov.ua. У вівторок, 24 квітня, на головній сторінці сайту висвічується залишене хакерами повідомлення й немає жодного доступу до будь-яких сторінок.

Для розблокування сайту кіберзлочинці вимагають  0,1 біткоіна, що в перерахунку становить близько 24 тисяч гривень. За несплати цієї суми протягом наступних 9 годин зламники погрожують знищити всю інформацію. Водночас старий сайт міненерговугілля досі працює, однак інформація на ньому не оновлюється з січня поточного року, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Речниця відомства підтвердила інформагенції Reuters факт атаки, а також розповіла, що сайти таких державних компаній, як "Укренерго" та "Енергоатом" функціонують нормально. "Лише наш сайт не працює", - сказала речниця міністерства. За її словами, фахівці нині працюють, щоб знайти рішення для проблеми. 
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