Хакери зламали новий сайт міненерговугілля України

Невідомі зламали та зашифрували новий сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості України з веб-адресою www.mev.gov.ua. У вівторок, 24 квітня, на головній сторінці сайту висвічується залишене хакерами повідомлення й немає жодного доступу до будь-яких сторінок.

Для розблокування сайту кіберзлочинці вимагають 0,1 біткоіна, що в перерахунку становить близько 24 тисяч гривень. За несплати цієї суми протягом наступних 9 годин зламники погрожують знищити всю інформацію. Водночас старий сайт міненерговугілля досі працює, однак інформація на ньому не оновлюється з січня поточного року, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Речниця відомства підтвердила інформагенції Reuters факт атаки, а також розповіла, що сайти таких державних компаній, як "Укренерго" та "Енергоатом" функціонують нормально. "Лише наш сайт не працює", - сказала речниця міністерства. За її словами, фахівці нині працюють, щоб знайти рішення для проблеми.