Фінляндія дозволила будувати "Північний потік-2"

Фінська влада в четвер, 5 квітня, дала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Фінляндії. Згідно з нинішнім планом, газопровід буде проходити по фінській території 374 кілометри. Загалом газопровід, який з'єднує Росію і Німеччину дном Балтійського моря, має мати протяжність в 1220 кілометрів.

Гельсінкі висунув будівельникам газопроводу кілька вимог - це і дотримання екологічної безпеки моря, і збереження умов для здійснення інших інфраструктурних проектів в цій зоні. Згода дається на термін 50 років.

Фінляндія повинна видати будівельникам газопроводу ще один дозвіл - відповідно до вимог закону про воду. Аналітики очікують, що він буде отриманий найближчими тижнями. Загалом "Північний потік-2" буде проходити територією Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини, причому отримання дозволів проходить за графіком, вважає компанія-оператор Nord Stream 2.

Німецький дозвіл

Наприкінці березня Nord Stream 2 отримала дозвіл на прокладання ділянки "Північного потоку-2" в німецькій економічній зоні. Цей документ, виданий Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії, був останньою умовою для будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині.

"Ми раді, що тепер отримані всі необхідні дозволи для німецької ділянки трубопроводу довжиною 85 кілометрів", - заявив менеджер компанії Єнс Ланґе (Jens Lange), що відповідає за отримання дозволів. В кінці січня гірниче управління німецького міста Штральзунд видало дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу в територіальних водах ФРН і в сухопутній частині в районі Любміні поблизу Грайфсвальда.

Раніше в четвер Верховна Рада України закликала іноземні парламенти та уряди і світову бізнес-спільноту не брати участі в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2". В українскьому парламенті вважають, що намір "Газпрому" реалізувати проект "Північний потік-2" стане утвердженням абсолютної монополії Москви на газовому ринку Європи, а наслідки виконання проекту вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС.