Фінал "Євробачення-2018" пройде з Україною і без Росії

Другий півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2018" завершився у столиці Португалії у ніч на п'ятницю, 11 травня. Національні журі та телеглядачі обрали 10 учасників з представників 18 країн другого відбіркового туру.

Melovin і DoReDos у фіналі "Євробачення-2018"

До десятки щасливчиків потрапив й українець Melovin з рок-композицією "Under the ladder", а також молдавське тріо DoReDos з танцювальною піснею в етностилі "My lucky day". На конкурсі в Лісабоні колектив продюсує Філіп Кіркоров, який свого часу підтримував українську конкурсантку Ані Лорак.

Своєю чергою росіянка Юлія Самойлова, якій минулоріч не дозволили приїхати в Київ на "Євробачення-2017", із баладою "I won't break" залишилася за бортом пісенного змагання. Заборона СБУ тоді була спричинена виступом Самойлової в анексованому Криму в порушення законів України. Через це Росія бойкотувала конкурс у Києві. Але тоді ж прийняла рішення відправити Юлію Самойлову на наступне "Євробачення".

Фаворити другого півфіналу "Євробачення-2018"

Пройшли у фінал і фаворити нинішнього конкурсу - швед Бенджамін Інгроссо з танцювальною електролаунж-композицією "Dance you off" та Олександр Рибак з Норвегії з поп-піснею "That's how you write a song". Народжений в Білорусі Рибак в 2009 році вже виграв "Євробачення" в Москві і знову вирішив взяти участь у конкурсі в цьому році.

Олександра Рибака називають одним із фаворитів конкурсу

Ще шість путівок до фіналу, який відбудеться в суботу, 12 травня, дісталися Сані Іличу і його гурту Balkanika з Сербії, рок-групі AWS з Угорщини, Джесіці Маубой з Австралії, гурту Rasmussen з Данії, співачці Леа Сірк зі Словенії і співакові Waylon з Нідерландів.

Німеччина піднялася в рейтингу букмекерів

Німеччині не треба проходити відбірковий тур. Серед інших чотирьох країн - найбільших платників внесків до скарбниці правовласника конкурсу Європейського мовного союзу - її представники автоматично потрапляють до фіналу. Щоб дати можливість глядачам познайомитися з виконавцями з "великої п'ятірки", у півфіналах показують фрагменти з їхніх виступів під час генеральної репетиції.

У Лісабоні німець Міхаель Шульте (Michael Schulte) уже справив гарне враження на журналістів і фанатів "Євробачення". У рейтингах букмекерів Шульте в четвер піднявся до десятої позиції. Він виконує баладу "You let me walk alone", присвячену померлому батькові.

Напередодні конкурсу Міхаель звернувся до глядачів з проханням надіслати слайд-шоу, які можуть стати частиною відеокліпу на його пісню. Він закликав поділитися з ним досвідом стосунків дітей і батьків, заповнивши анкету в інтернеті.

Родзинки "Євробачення-2018" Нове віяння на "Євробаченні" Після Києва, де в 2017 році ведучими були троє чоловіків, за що організатори конкурсу зазнали критики, цього року фінал "Євробачення" в Лісабоні вестимуть тільки жінки. Вплив #MeToo відчувається і в іншому. Наприклад, у виступі явної фаворитки букмекерів та експертів "Євробачення" ...

Родзинки "Євробачення-2018" У ключі #MeToo Зовнішність Нетти б'є по звичному образу учасниць "Євробачення". 25-річній Нетті Барзілай, яка виступає за Ізраїль з піснею "Toy", пророкують перше місце. "Я тобі не іграшка", - категорично заявляє вона. Феміністський електро-поп з елементами репу і лупа (низки записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків) після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів.

Родзинки "Євробачення-2018" Норвезьке дежавю У тих, хто стежить за конкурсом, буде дежавю. Скрипка, нехитрий поп і гарний настрій ... Олександр Рибак, білорус за походженням, знову виступає за Норвегію. Fairytale принесла йому перемогу дев'ять років тому в Москві. У Лісабоні він продемонструє, наскільки добре вміє писати пісні, і дасть майстер-клас для інших. Композиція That's How You Write A Song фігурує в списку фаворитів.

Родзинки "Євробачення-2018" Найвищі ноти в Лісабоні Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучать за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка і працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - опера в поп-аранжуванні. Текст містить цитати з декількох оперних творів. Пісні пророкують один із перших рядків.

Родзинки "Євробачення-2018" Французький електро-поп про біженців За традицією, і в нинішньому конкурсі беруть участь кілька дуетів. Французи Madame Monsieur - пара не тільки на сцені, а й у житті. У своїй мінімалістичній композиції Mercy вони співають про дівчинку, яка народилася в човні біженців посеред Середземного моря. На рішення відправити дует в Лісабон вплинуло голосування публіки в національному відборі. Тепер букмекери пророкують їм місце в топ-5.

Родзинки "Євробачення-2018" Співаючий Ді Капріо з Чехії Міколашу Йозефу пророкують кращий результат для Чехії на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбудеться. Міколаш - хороший актор. Лондонська академія драматичного мистецтва відзначила його майстерність золотою медаллю. Він працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. Але перш за все він - музикант. Виступи на вулицях міст Європи допомогли йому набути впевненості у собі.

Родзинки "Євробачення-2018" Болгарська містика Конкуренцію Чехії може скласти Болгарія. У рейтингу букмекерів вони вже кілька тижнів поспіль йдуть нарівні. Похмура, містична композиція Bones, за прогнозами, претендує на місце в топ-5. Це не випадково: з нею працює та ж команда, яка допомогла посісти друге місце Крістіану Костову в Києві. Квінтет Equinox заснований спеціально для "Євробачення".

Родзинки "Євробачення-2018" Пісня на щастя My Lucky Day від Молдови розбавить серйозність літньою легкістю. Виступ тріо DoReDos примітний тим, що музику для нього написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров.

Родзинки "Євробачення-2018" Бельгійський прагматизм Електро-саунд без гламуру і емоцій, повна концентрація на автентичному виконанні - в Києві бельгійка Бланш увійшла в п'ятірку кращих. На "Євробаченні-2018" Бельгія вирішила дотримуватися цієї ж формули успіху. Sennek у самій Бельгії не надто відома. Вона виступає на фестивалях і дає уроки вокалу. Її основна професія - візуальний мерчендайзер. В IKEA вона відповідає за презентацію товарів.

Родзинки "Євробачення-2018" Вогонь з Кіпру Граничний рівень пожежної небезпеки: Елені Фурейра виступає за Кіпр з піснею Fuego. Вона втекла разом з батьками з Албанії і спочатку приховувала своє походження. У Греції вона - зірка. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина кілька разів їй відмовляла. Зате Кіпр вхопився за шанс. Над піснею працював продюсер, який створив хіти для Дженніфер Лопес. Елені пророкують місце в топ-10.

Родзинки "Євробачення-2018" Урок вокалу з Латвії Знайомство з Дженніфер Лопес може стати в нагоді і Латвії. У пісні Лаури Різотто Funny Girl є потенціал стати радіо-хітом. 23-річна латишка сьогодні живе в Нью-Йорку і сама давала уроки вокалу американській поп-зірці.

Родзинки "Євробачення-2018" Греція: рідною мовою Після торішньої перемоги Сальвадора Собрала, який виконав пісню португальською, багато учасників наслідували його приклад. Нинішній конкурс особливо багатий піснями рідною мовою. Композиція Янни Терзіс Oniro Mou з Греції в букмекерському рейтингу входить поки до другої десятки. Але, слухаючи її, можна отримати задоволення тільки від одного звучання грецької.

Родзинки "Євробачення-2018" Поп-королева з Фінляндії Цифра 2 для Саар Аалто має особливе значення. Вона займала друге місце в проектах "Голос Фінляндії" і "Х-Фактор". На "Євробачення" її відправили після двох невдалих спроб. За пісню "Monsters" проголосували фінські глядачі. У Фінляндії Саар знають. Вона співає в мюзиклах, виступає в телешоу, дає концерти зі своєю групою.

Родзинки "Євробачення-2018" Джастін Бібер Східної Європи Український співак Микита Алексєєв виступає за Білорусь. Його потенціал відкрила Ані Лорак під час участі в проекті "Голос України". Популярним в Україні, Росії та Білорусі виконавця зробив його хіт "П'яне сонце". Джастіном Бібером Східної Європи називають його німецькі ЗМІ, які віщують Микиті участь у фіналі "Євробачення". Якщо, звичайно, публіку не відштовхне неапетитна кінцівка ...

Родзинки "Євробачення-2018" З другої спроби Після заборони на в'їзд в Україну минулого року виступ Юлії Самойлової було перенесено на рік. У Лісабоні вона виконає пісню I Will not Break у другому півфіналі. За прогнозами німецьких експертів, пісня не отримає високих оцінок. Втім, Росія завжди може розраховувати на глядацьке голосування і підтримку сусідів.

Родзинки "Євробачення-2018" Ефектне шоу У другому півфіналі виступить і український учасник Melovin. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Його шанси на "Євробаченні-2018" експерти оцінюють неоднозначно. Мелодія красива, але є дефіцити у вокалі. Зате сценічне шоу точно справить враження. Свій виступ Melovin закінчує за роялем, що стоїть на охопленому полум'ям помості.

Родзинки "Євробачення-2018" Шанси Німеччини Як глядачі оцінять виступ німецького виконавця Міхаеля Шульте (Michael Schulte), теж поки не зовсім зрозуміло. У попередні роки Німеччина займала на "Євробаченні" місця в кінці списку. У фіналі конкурсу в Лісабоні Шульте виконає баладу про смерть батька. Деяким глядачам національного відбору його пісня для "Євробачення" нагадала пісню Someone Like You Адель. Автор: Тетяна Вайнман, Олена Губар