 Фінал Ліги чемпіонів: футбольне свято у центрі Києва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2018

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Україна

Фінал Ліги чемпіонів: футбольне свято у центрі Києва

Фінальний матч Ліги чемпіонів перетворив центр української столиці на футбольний рай для фанатів "Реала" і "Ліверпуля". Про атмосферу в Києві і враження іноземних уболівальників - в репортажі DW.

До Києва завітали тисячі футбольних фанатів

До Києва завітали тисячі футбольних фанатів

"Оле! Оле! Оле!" - захоплені вигуки футбольних фанатів здригали центральні вулиці Києва весь день суботи, 26 травня, ще перед стартом фінального матчу Ліги чемпіонів. Здавалося, що яскраві, позитивні і дуже активні фанати британського клубу "Ліверпуль" заполонили буквально кожен парк і кафе в центрі Києва. Вболівальники мадридського "Реала" не поступалися за активністю британським колегам, але ось їхня кількість була явно меншою. "Два келихи пива!" - кричить бармену в переповненому барі в спекотний полудень іноземний гість в червоній футболці, явно фанат "Ліверпуля". "Ох, як же добре!" - після великого ковтка прохолодного напою захоплено звертається британець до свого приятеля в такій же червоній екіпіровці і заводить вже звичне "Оле! Оле! Оле!".

Місцеві з посмішкою спостерігають за цим веселим божевіллям. "Сподіваюся, "Ліверпуль" сьогодні виграє. Інакше ці енергійні британці рознесуть наше місто", - з позитивною іронією говорить 35-річний киянин Ігор, який планує дивитися матч у фан-зоні.

Красиво і доступно

Абсолютна більшість уболівальників обох футбольних клубів приїхали до Києва вперше. Енді з батьком подолали довгий шлях з Ліверпуля до Києва: "Ми прилетіли в Познань, потім 12 годин добиралися на машині до Києва. На польсько-українському кордоні ми стояли в черзі кілька годин", - розповідає Енді. За словами його батька Майкла, вони не стали бронювати готель в Києві, тому що ціни їх трохи збентежили, тому відразу ж після матчу британці вирішили відправитися додому. "Зізнаюся, мені здається, що такі заходи краще проводити в більш центральних країнах Європи - де більше підготовлена ​​інфраструктура. Але тут дешеве пиво і гарне місто! За Київ!" - каже 65-річний Майкл і піднімає свій келих.

Хосе з Мадрида приїхав підтримати рідний клуб разом з 10-річним сином. "Я вже бував в Києві і раніше, дуже гарне місто, але без наших друзів-киян цю поїздку було б набагато складніше організувати", - ділиться враженнями 40-річний іспанець. "Мені дуже подобається атмосфера і місто. Але це зовсім інша Європа, ніж та, до якої я звик", - розповідає його син - юний уболівальник, який приїхав в Україну вперше.

Уболівальники підтримують своїх гравців

Уболівальники підтримують своїх гравців

А ось Джейсон з Ліверпуля вважає, що Київ - чудове місце для проведення подібного заходу. "Ми з друзями організували все заздалегідь - квитки, забронювали житло - у нас не було жодних труднощів", ​​- розповів чоловік. "Уявіть, ми компанією з чотирьох осіб дуже смачно пообідали всього за 14 фунтів!" - в захваті від української кухні британець.

"Коли хочемо - можемо"

Попри досить високі ціни на вхідні квитки, деякі українці теж прийшли на стадіон. Володимир з сином Костею приїхали на матч з Одеси. Батько розповідає, що квитки дістати було непросто, але його син давно вболіває за "Ліверпуль", тому вони обов'язково повинні були потрапити на матч. "Атмосфера просто неймовірна, я ніколи не бачив стільки фанатів мого клубу в одному місці", - ділиться враженнями Костя і не перестає фотографувати британців, що танцюють і співають.

"В останній раз таке масштабне свято в Києві було в 2012 році, коли у нас проходило "Євро-2012". Все на вищому рівні і, дійсно, дуже по-європейськи. Можемо, коли хочемо", - не приховуючи гордості, ділиться враженнями Олег з Києва. Чоловік не зміг купити квиток на матч, тому за грою спостерігає в фан-зоні на великому екрані.

Реал Мадрид святкує перемогу

"Реал Мадрид" святкує перемогу

Єдина фан-зона в Києві, де безкоштовно транслювався матч, розташована за п'ять кілометрів від стадіону. Сюди прийшли переважно місцеві шанувальники футболу, у яких не було квитків. "Мені не сподобалося, як організували тут все. Людей багато, а місця мало", - вважає киянин Павло, однак, відзначає злагоджену роботу поліції.

Тиша і спокій фанатської ночі

У день проведення фіналу Ліги чемпіонів, за даними національної поліції України, порядок на вулицях Києва забезпечувало близько 10 тисяч поліцейських. Коли стало зрозуміло, що перемогу в турнірі здобув мадридський "Реал", засмучені й вже зовсім не галасливі фанати "Ліверпуля" стали залишати стадіон. Чвалаючи вулицями Києва, частина британців відразу ж відправилася до автобусів, які організовано доставляли їх в аеропорт.

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Тільки за останню добу до України прибуло сім тисяч уболівальників переважно через столичні аеропорти. За порядком на фіналі Ліги чемпіонів у Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців. (26.05.2018)

Прикрі помилки німецького воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса та фантастичний гол Гарета Бейла принесли мадридському "Реалу" третю поспіль перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА. (26.05.2018)

Фанати клубу-переможця пішли святкувати, а інші британці сумувати, в найближчі паби. "Я очікував, що переможе "Ліверпуль", здавалося, що тоді святкування триватиме до ранку. Іспанці більш спокійні, напевно, просто вже звикли перемагати в цьому чемпіонаті", - з деяким розчаруванням розповідає Павло з Києва.

Начальник Нацполіції, Андрій Крищенко, через кілька годин після закінчення матчу заявив, що поліцейськими було затримано 18 осіб, які провокували уболівальників на бійку. В іншому, за його словами, весь день фіналу ЛЧ в Києві минув без серйозних правопорушень.

Як зазначають місцеві жителі, центр Києва на кілька днів перетворився на місто європейського "футбольного божевілля". Вболівальники вже роз'їжджаються, а спогади у киян залишаться ще надовго.

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Ліга чемпіонів УЄФА: як стартує футбольне свято (24.05.2018)

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