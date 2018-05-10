Фінал Ліги чемпіонів: Київ між жадібністю і гостинністю

Вже за три тижні в українській столиці відбудеться одна з найпрестижніших футбольних подій у світі - фінал Ліги чемпіонів УЄФА. 26 травня на полі "Олімпійського" зустрінуться британський "Ліверпуль" та іспанський "Реал" з Мадрида. Очікується, що до Києва прибуде понад 30 тисяч футбольних фанатів обох клубів.

Неадекватні ціни

Тим часом дедалі більше вболівальників висловлюють обурення завищеними цінами у готелях на дні футбольного вікенду, які зросли у 30-45 разів. Такі дані з посиланням на моніторинг консалтингової компанії CBRE Ukraine наводить інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". Стандартний двомісний номер у готелі середнього класу на околиці міста коштуватиме від 1500-4000 євро за добу. Сайт найпопулярнішого сервісу бронювання житла Booking.com повідомляє, що на дати 26-27 травня 99% помешкань вже зарезервовані. Найдешевший готель, в якому згідно з пошуком на сайті залишаються вільні номери, знаходиться на виїзді з Києва. Доба у двомісному номері тут обійдеться туристу у 736 євро. Рекордну ціну з доступних у ці дні помешкань пропонує готель на Андріївському узвозі за 4798 євро за ніч у стандартному двомісному номері.

Біля метро "Нивки" (м'яко кажучи, не зовсім в центрі) можна переночувати майже за 3 тисячі євро

На сайті ж Booking.com можна знайти й варіанти поселення у хостелах. Найдешевша пропозиція на обрані дати - 96 євро на добу за ліжко у 4-місному номері гуртожиткового типу на виїзді з Києва. У звичайні дні ті самі послуги у цьому хостелі становлять всього кілька євро, а відгуки колишніх гостей хостела рясніють скаргами на старі меблі та антисанітарні умови. Найдорожчий хостел за рейтингом Booking.com розташований у 800 метрах від стадіону, і доба у 6-місному загальному номері коштуватиме у день фіналу Ліги чемпіонів 480 євро.

200 євро за радянський колорит

Не оминув житловий бум і популярний сервіс оренди житла Airbnb. Підприємливі мешканці Києва і тут встигли встановити сумний рекорд цін. Багато з тих, хто має вільне ліжко, кімнату або цілу квартиру, зробили оголошення на сайті Airbnb з припискою, що пропозиція діє виключно у дні фіналу футбольного чемпіонату. Більшість з акаунтів з такими варіантами житла були зареєстровані протягом кількох останніх днів. Ціни на даному сайті значно нижчі, ніж ті, що пропонують готелі та хостели, однак залишаються захмарними, якщо враховувати якість запропонованого житла.

"Брутальні радянські меблі" за 238 євро на добу

Наприклад, киянка Вікторія пропонує свою 1-кімнатну квартиру, розташовану у 10 хвилинах автобусом від "Олімпійського" за 238 євро на добу. Як пише жінка, у квартирі є все необхідне, а також "брутальні радянські меблі". А от Олександр за ту саму ціну пропонує дитячу кімнату у власній квартирі у віддаленому спальному районі Києва, дорога з якого громадським транспортом до стадіону триватиме понад годину. При ретельному пошуку на сайті можна знайти і більш адекватні ціни - проте часом можна натрапити на кімнату у гуртожитку або квартири у жахливому стані.

"Швидка нажива"

Експерти з нерухомості вважають, що явище підвищення цін на житло під час таких масштабних подій притаманне й іншим країнам, однак в Україні воно сягнуло занадто великих масштабів. "Цей сплеск має штучний характер. Швидше за все, такі пропозиції не знайдуть свого покупця", - вважає Роман, ріелтор нерухомості у Києві. Припущення, що на багатьох "спекулянтів" чекає розчарування, схоже, поділяють і в УЄФА. У прес-службі організаторів Ліги чемпіонів, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна", спрогнозували, що більшість уболівальників прибуде на матч чартерними рейсами у день матчу і одразу по завершенні гри вилетить додому.

Соціологи пояснюють сподівання деяких українців заробити легкі гроші на іноземних вболівальниках нестабільністю і кризами у країні, що сприяють виникненню середовища "швидкої наживи". "У таких умовах люди починають замислюватися: "чи матиму я ще змогу так заробити? Треба користатися моментом", - констатує у розмові з DW засновниця соціологічної агенції "Фама" Мар'яна Малачівська. Вона переймається, що дії спекулянтів шкодитимуть іміджу України серед туристів.

Українська гостинність - безкоштовно

Віктор Килимар не хоче, щоб українців вважали жадібними і негостинними

Є й чимало киян, які будь-що не хочуть псувати у футбольних вболівальників з Англії та Іспанії уявлення про українську гостинність. Із закликом стати культурним дипломатом України та безкоштовно прийняти у своїх помешканнях іноземних вболівальників у соцмережах виступив 27-річний киянин Віктор Килимар. Чоловік розповів DW, що його з братом обурили ціни на житло у Києві у дні проведення чемпіонату. "Ми подумали, що у Києві проживає кілька мільйонів людей, і прийняти у себе 30 тисяч фанатів виглядає досить реальним. Нам хотілося б, щоб українці мали змогу показати свою гостинність та європейську самоорганізованість", - зазначив киянин.

Килимар створив у мережі Facebook спільноту охочих запропонувати безкоштовне житло іноземним футбольним фанатам. За кілька днів існування групи "Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18" до неї приєдналися понад п'ять тисяч киян та вболівальників, які планують приїхати на фінальний матч. Кілька сотень українців вже знайшли фанів, яких приймуть у себе. Стільки ж повідомлень від іноземців, що шукають нічліг або поради з транспорту, маршрутів та інших логістичних питань. Оголошення з пропозиціями продовжують з'являютися у групі щогодини.

"Не лише декларувати європейські цінності"

Серед повідомлень часто зустрічаються просто слова вдячності до українців за гостинність. "Особисто я не приїду на фінал, але хочу подякувати усім тим людям, хто пропонує помешкання та допомогу тим, хто приїде. Це неймовірна гостинність та показник того, чим є футбол та чесна гра насправді", - написав Жерар Райзенманн, фанат "Ліверпуля".

Віктор Килимар також зазначив, що жадібність і підступність, які проявилися у цінах на житло, викликали у нього та його друзів нестримне бажання максимально відмежуватися від цих проявів та показати іноземним гостям інший бік України - відкритість, людяність та доброзичливість простих людей. "Ми не хотіли б лише декларувати так звані європейські цінності, а дійсно їх втілювати у якісному та щасливому житті", - підкреслив засновник ініціативи безкоштовного розміщення футбольних фанатів під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві.

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