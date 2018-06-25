 Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.06.2018

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Європа

Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон

Реджеп Таїп Ердоган оголосив себе переможцем президентських виборів у Туреччині за підсумками першого туру голосування. Карикатурист Сергій Йолкін зобразив переможний вигук турецького лідера.

Перемога Ердогана очима карикатуриста

Перемога Ердогана очима карикатуриста

  

 

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