Фільм українського режисера Сергія Лозниці нагородили на Каннському кінофестивалі

Кінокартина "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці здобула приз за найкращу режисуру на 71-му Каннському кінофестивалі у другій за важливістю конкурсній програмі "Особливий погляд". Церемонія оголошення переможців конкурсу відбулася в п'ятницю, 18 травня, в Палаці фестивалів. Цього року журі програми очолив режисер Бенісіо Дель Торо, передає інформагенція "Інтерфакс". Фільм описує події на Сході України, де "ведуть боротьбу українська армія, російські війська та інші військові формування".

Режисер Сергій Лозниця не зміг бути присутнім особисто на церемонії оголошення лауреатів. Тож від його імені зачитали звернення, в якому він виступив на підтримку режисера Олега Сенцова, котрий перебуває у в'язниці в Росії. Звернення зустріли оплесками. Як повідомлялося, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова, затриманого в анексованому РФ Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. У середині травня Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких незаконно ув'язнили у РФ та анексованому Криму.

Каннський кінофестиваль триватиме до 19 травня. В головному конкурсі бере участь 21 фільм.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Іранець відкриває кінофестиваль Іранський режисер Асгар Фархаді має честь відкрити фестиваль цього року. Дворазовий володар премії "Оскар" має дві великі зірки у своїй іспансько-італійсько-французькій кінострічці "Кожен знає" ("Everybody knows"). У цьому трилері головні ролі грають Пенелопа Круз та Хав'єр Бардем. Фільм номінований разом із 20 іншими на здобуття "Золотої пальмової гілки".

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Привіт з Голлівуда Американський режисер Спайк Лі презентує свій новий фільм "BlacKkKlansman". Лі, який у попередніх роботах часто висвітлював тему расизму, розповідає про поліцейського, котрий проник у "Ку Клукс-Клан". Окрім Спайка Лі, лише режисер Девід Роберт Мітчелл представляє американські кольори у боротьбі за "Золоту пальмову гілку".

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Потужна французька присутність Французький кінематограф, цілком зрозуміло, використовує фестиваль у Каннах як домашню гру. Цього року в конкурсі беруть участь п'ять французьких фільмів: від фільму-есе "The Image Book" 87-річного майстра Жана-Люка Годара до історії кохання "Sorry Angel" (на фото) режисера Крістофа Оноре. Батьківщина кіно найбільш потужно представлена у кіноконкурсі.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Політичне на фестивалі Цього року в Каннах запровадили новий підхід. Два фільми режисерів, які перебувають під домашнім арештом на своїй батьківщині, змагаються за "Золоту пальмову гілку". Іранський режисер Яфер Панахі надіслав фільм "Три обличчя" ("Three Faces"), а російський митець Кирило Серебренніков - свою останню роботу "Літо" (на фото). Малоймовірно, що режисери зможуть особисто представити свої роботи.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Українці в Каннах Український режисер Сергій Лозниця знову бере участь у фестивалі. Цього разу він представить кінострічку "Донбас". Фільм знято за мотивами реальних подій у східному регіоні України, охопленому війною. Зйомки відбувалися минулої зими у Кривому Розі. Цього ж року планується вихід стрічки й в український прокат.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Кейт Бланшетт очолює журі Той, хто наприкінці фестивалю 19 травня здобуде "Золоту пальмову гілку", буде обраний журі на чолі з австралійською акторкою Кейт Бланшетт. Серед інших кіносуддів, зокрема французька акторка Леа Сейду, акторка зі США Крістен Стюарт, а також режисери Андрій Звягінцев (Росія) та Дені Вільньов з Канади.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Повернення в Канни Ларса фон Трієра Те, що данський режисер Ларс фон Трієр колись знову з'явиться на кінофестивалі, було малоймовірно. У 2011 році він спричинив скандал, коли висловив свою симпатію до Адольфа Гітлера на прес-конференції. Фестиваль потім виключив його. Але нині Трієр може показати свій новий фільм "Будинок, який звів Джек" ("The House That Jack Built") - поза конкурсом.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Німці з Папським благословенням Німецьких режисерів знову марно шукати на конкурсі у Каннах - є лише кілька фільмів "поза конкуренцією". Зокрема, Вім Вендерс представляє свій новий документальний фільм "Папа Франциск - людина слова" ("Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes"). Ця стрічка була створена у тісній співпраці з Понтифіком.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Нові "Зоряні війни" відзначають світову прем'єру Американці також не дуже представлені на цьогорічному фестивалі - голлівудських зірок нині там буде менше. Але прихильникам попкорн-фільмів є чому порадіти. У Каннах відбудеться прем'єра "Хан Соло. Зоряні війни: Історії" ("Solo: A Star Wars Story"). У фільмі йдеться про Хана Соло, сюжет хронологічно відтворює період перед першим фільмом "Зоряні війни", який вийшов 1977 року.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? Суперечка з Netflix Дещо зіпсувала відкриття фестивалю суперечка з провайдером Netflix. Йдеться про те, як і де фільми з'являтимуться після фестивалю. Канни вимагають, щоб це було у Франції, а Netflix наполягає, щоб на його платформі ексклюзивно для їхніх підписників. Суперечку так і не вирішили. Netflix не буде присутній на фестивалі. Автор: Йохен Кюртен, Максим Драбок

