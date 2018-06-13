ФРС США підвищила базову ставку

За підсумками дводенного засідання Федеральна резервна система (ФРС) США повідомила в середу, 13 червня, про рішення підвищити базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів - до 1,75 - 2,0 відсотка. У поточному році це вже друге підвищення ставки. У березні було підвищення на 0,25 відсоткового пункту - до 1,5 - 1,75 відсотка річних.

Нинішнє підвищення ставки не було несподіваним. Як повідомляє "Інтерфакс", тепер ФРС очікує в цілому чотирьох підвищень ставки в 2018 році (включно з березневим і нинішнім).

Зазначається, що це стало результатом зміни думки всього одного члена Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC). Тепер вісім членів комітету вважають виправданим ще два підвищення ставки до кінця року, а семеро - дотримуються думки, що ще одного підвищення буде достатньо. Прогноз на 2019 рік передбачає три підвищення ставки, і ще одне очікується в 2020 році.

Окрім того, керівники ФРС поліпшили прогноз зростання ВВП США на 2018 рік з 2,7 до 2,8 відсотка. Прогнози на 2019 і 2020 роки були підтверджені на рівні 2,4 і 2 відсотки відповідно.

Також збільшено прогноз інфляції (індекс PCE) на 2018 рік до 2,1 відсотка з очікуваних у березні 1,9 відсотка, а також на 2019 рік - до 2,1 з 2 відсотків. Прогноз на 2020 рік залишено на рівні 2,1 відсотка.

Згідно з оновленим прогнозом, безробіття в США наприкінці 2018 року опуститься до 3,6 відсотка (у березні очікувалося 3,8) і складе 3,5 відсотка в 2019 і 2020 роках (попередній прогноз - 3,6).