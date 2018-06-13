 ФРС США підвищила базову ставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ФРС США підвищила базову ставку

Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення відсоткової ставки до 1,75 - 2,0 відсотка.

ФРС США

ФРС США

За підсумками дводенного засідання Федеральна резервна система (ФРС) США повідомила в середу, 13 червня, про рішення підвищити базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів - до 1,75 - 2,0 відсотка. У поточному році це вже друге підвищення ставки. У березні було підвищення на 0,25 відсоткового пункту - до 1,5 - 1,75 відсотка річних.

DW.COM

Німеччина планує скоротити рівень безробіття до рекордного мінімуму. Цьому сприяє стійке зростання економіки, яка, за планами уряду країни, у 2018 році зросте ще на 2,3 відсотка. (25.04.2018)

Ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишиться на рівні 0,0 відсотка. Рішення ЄЦБ збіглося з очікуваннями ринку. (26.04.2018)

Нинішнє підвищення ставки не було несподіваним. Як повідомляє "Інтерфакс", тепер ФРС очікує в цілому чотирьох підвищень ставки в 2018 році (включно з березневим і нинішнім).

Зазначається, що це стало результатом зміни думки всього одного члена Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC). Тепер вісім членів комітету вважають виправданим ще два підвищення ставки до кінця року, а семеро - дотримуються думки, що ще одного підвищення буде достатньо. Прогноз на 2019 рік передбачає три підвищення ставки, і ще одне очікується в 2020 році.

Окрім того, керівники ФРС поліпшили прогноз зростання ВВП США на 2018 рік з 2,7 до 2,8 відсотка. Прогнози на 2019 і 2020 роки були підтверджені на рівні 2,4 і 2 відсотки відповідно. 
Також збільшено прогноз інфляції (індекс PCE) на 2018 рік до 2,1 відсотка з очікуваних у березні 1,9 відсотка, а також на 2019 рік - до 2,1 з 2 відсотків. Прогноз на 2020 рік залишено на рівні 2,1 відсотка.
Згідно з оновленим прогнозом, безробіття в США наприкінці 2018 року опуститься до 3,6 відсотка (у березні очікувалося 3,8) і складе 3,5 відсотка в 2019 і 2020 роках (попередній прогноз - 3,6).

Також за темою

Janet Yellen

ФРС знову підвищила базову відсоткову ставку 15.03.2017

Федеральна резервна система США втретє за 2 роки підняла базову відсоткову ставку. Очікується, що цього року ставку підвищуватимуть загалом тричі.

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік 17.04.2018

Згідно з прогнозами МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Водночас уже цьогоріч Україні прогнозують дещо вищий за попередні оцінки рівень інфляції.

USA Symbolbild Zinswende

У США вдруге за десятиліття підняли базову відсоткову ставку 14.12.2016

Федеральна резервна система США планує низку подальших підвищень базової відсоткової ставки у 2017-2018 роках.

Докладно

Пікет перед посольством Росії в Києві 13 червня 2018 року

Виступи на захист політв'язнів

У Києві відбулася акція, що дала старт низці протестів проти ув'язнення Росією десятків українських громадян. 

Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу

Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні

Макрофінансова допомога ЄС залежетиме від запуску системии перевірки е-декларацій та створення Антикорупційного суду. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  