ФРН інвестуватиме в нові робочі місця в країнах походження біженців

Міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller) оголосив про нову ініціативу уряду Німеччини щодо повернення біженців до країн їхнього походження. Йдеться про інвестування до 500 мільйонів євро на рік у створення робочих місць у таких країнах, як Ірак, Нігерія, Туніс, Афганістан та деяких інших. "Ми нікому не кладемо чек у кишеню. Ми фінансуємо проекти суто на місцях", - цитує Мюллера в середу, 28 березня, газета Augsburger Allgemeine.

Зокрема, за підтримки уряду німецька компанія Siemens навчатиме в Іраку 5000 біженців, які погодяться повернутися до цієї країни. Після навчання вони здобудуть професії електрика або інженера. Загалом нова ініціатива повинна забезпечити повернення з ФРН додому щороку від 20 до 30 тисяч шукачів притулку.

Заява Мюллера прозвучала після того, як інша німецька газета Neue Osnabrücker Zeitung напередодні опублікувала матеріал щодо невисокої ефективності програми, яка передбачала виплату грошей шукачам притулку. Ті з них, які добровільно погоджувалися повернутися додому, отримували до трьох тисяч євро додаткової допомоги. Та попри те, що уряд відхилив у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року 28,5 тисячі заяв на отримання притулку, лише близько шукачів притулку 4,6 тисячі погодилися добровільно поїхати, отримавши грошову допомогу.