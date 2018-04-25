 ФРН, Франція та Великобританія боротимуться проти спецмит США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

ФРН, Франція та Великобританія боротимуться проти спецмит США

Лідери Німеччини, Франції та Великобританії домовились відстоювати інтереси Європейського Союзу у переговорах з господарем Білого дому щодо запровадження спецмит на ввезення сталі й алюмінію до США.

Еммануель Макрон, Анґела Меркель та Тереза Мей погодились захищати інтереси ЄС у торговій війні з США

Еммануель Макрон, Анґела Меркель та Тереза Мей погодились захищати інтереси ЄС у торговій війні з США

Після візиту до Білого дому канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорила з лідерами Франції та Великобританії запровадження додаткових торгівельних мит для Європейського Союзу з боку США. Як повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), у неділю, 29 квітня, Меркель провела телефонну розмову із прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей, а напередодні - із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Троє політиків погодились, що США не повинні запроваджувати додаткові митні збори для Європейського Союзу. Ідеться про запровадження 25-відсоткового ввізного мита на імпорт сталі у США та 10-відсоткового - на імпорт алюмінію з ЄС. У випадку запровадження американських штрафних мит проти країн ЄС, останні повинні бути готові "рішуче відстоювати свої інтереси в рамках багатосторонніх правил у торгівлі", повідомив Зайберт. Нагадаємо, питання можливого запровадження спецмит для ЄС було відкладено, президент США Дональд Трамп має вирішити його до 1 травня.

Питання ядерної угоди з Іраном

Окрім цього, лідери трьох країн обговорили майбутнє багатосторонньої ядерної угоди з Іраном. Меркель, Макрон та Мей заявили, що вони виступають за те, щоб США залишилися в ній. У той же час вони підтвердили свою готовність виробити у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами дотаткові домовленості щодо тривалості ядерних обмежень для Ірану, а також обговорити інші пов'язані з цієї темою питання. Це стосується, зокрема, іранської програми балістичних ракет і її ролі в регіоні, зауважив Зайберт.

DW.COM

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Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. Згідно з умовами ядерної угоди 2015 року, Іран відмовився від більшої частини своїх потужностей, призначених для розробки ядерних матеріалів, в обмін на скасування міжнародних санкцій. Хоча США не розірвали ядерну угоду, Трамп неодноразово наголошував на тому, що потрібна інша, жорсткіша угода, а на Іран потрібно чинити й надалі санкційний тиск.

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. В Ірані у відповідь на намір США вийти із угоди заявили, що також припинять її, якщо не бачитимуть від неї економічної вигоди.
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