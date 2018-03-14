ФРН ухвалила найбільше рішень в ЄС щодо шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

У ФРН протягом 2017 року ухвалено найбільше рішень за клопотаннями про надання притулку, ніж в усіх інших країнах ЄС разом узятих. Про це у неділю, 18 березня, пише видання Die Welt з посиланям на дані статистичного відомства ЄС Євростат.

Згідно з повідомленням, загалом минулого року в Німеччині ухвалено 524 185 рішень за клопотаннями мігрантів про надання притулку. В інших 27-ми країнах ЄС разом узятих - 435 070 рішень. Зазначається, що статистичні дані з Іспанії та Чехії відсутні, однак обидві країни у минулі роки сукупно ухвалили не більше ніж 12 тисяч відповідних рішень. При цьому, як йдеться у повідомленні, німецьке Відомство з питань міграції і біженців наводить дещо інші цифри, ніж Євростат щодо Німеччини - 564 181 ухвалених рішень.

Статистичні дані щодо ухвалених рішень більш показові, ніж дані щодо самих клопотань, зазначає Die Welt. Адже чимало біженців, подавши клопотання в одній країні, перебираються до інших держав ЄС. В Італії та Греції, у яких подається найбільша кількість клопотань про надання притулку, фактично залишилося найменше біженців. Згідно з даними Євростату, в Італії у 2017 році ухвалено 78 235 рішень, а в Греції - дещо більше 24 510.

Згідно з Дублінською угодою, розглядом клопотання про надання притулку зобов'язана займатися та держава ЄС, на територію якої біженець потрапив вперше. Минулого року до Німеччини прибули 186 644 шукачів притулку. Понад 64 тисячі справ Німеччина спрямувала назад до транзитних країн, інформує Die Welt.