 ФРН ухвалила найбільше рішень в ЄС щодо шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ФРН ухвалила найбільше рішень в ЄС щодо шукачів притулку

Німеччина в 2017 році ухвалила найбільше рішень за клопотаннями про надання притулку, ніж інші країни ЄС разом узяті.

Прохачі притулку

Німеччина ухвалює найбільше рішень щодо прохачів притулку

У ФРН протягом 2017 року ухвалено найбільше рішень за клопотаннями про надання притулку, ніж в усіх інших країнах ЄС разом узятих. Про це у неділю, 18 березня, пише видання Die Welt з посиланям на дані статистичного відомства ЄС Євростат.

Згідно з повідомленням, загалом минулого року в Німеччині ухвалено 524 185 рішень за клопотаннями мігрантів про надання притулку. В інших 27-ми країнах ЄС разом узятих - 435 070 рішень. Зазначається, що статистичні дані з Іспанії та Чехії відсутні, однак обидві країни у минулі роки сукупно ухвалили не більше ніж 12 тисяч відповідних рішень. При цьому, як йдеться у повідомленні, німецьке Відомство з питань міграції і біженців наводить дещо інші цифри, ніж Євростат щодо Німеччини - 564 181 ухвалених рішень.

DW.COM

За даними Євростату, у ФРН за перші шість місяців поточного року прийняли 358 тисяч рішень щодо заяв про політичний притулок, а у всіх інших державах ЄС - 199 тисяч. (04.12.2017)

Сотні тисяч шукачів притулку та мігрантів, котрим німецькі чиновники відмовили в наданні статусу біженця, оскаржують ці рішення в судах, повідомляє МВС ФРН. (18.09.2017)

Статистичні дані щодо ухвалених рішень більш показові, ніж дані щодо самих клопотань, зазначає Die Welt. Адже чимало біженців, подавши клопотання в одній країні, перебираються до інших держав ЄС. В Італії та Греції, у яких подається найбільша кількість клопотань про надання притулку, фактично залишилося найменше біженців. Згідно з даними Євростату, в Італії у 2017 році ухвалено 78 235 рішень, а в Греції - дещо більше 24 510.

Згідно з Дублінською угодою, розглядом клопотання про надання притулку зобов'язана займатися та держава ЄС, на територію якої біженець потрапив вперше. Минулого року до Німеччини прибули 186 644 шукачів притулку. Понад 64 тисячі справ Німеччина спрямувала назад до транзитних країн, інформує Die Welt.
Дивитись відео 03:19

Втеча від двох воєн: історія українсько-сирійської родини (17.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Втеча від двох воєн: історія українсько-сирійської родини (17.11.2017)  

Також за темою

Symbolbild - Asyl beantragen

Кількість шукачів притулку в ЄС у 2017 році скоротилася вдвічі 14.03.2018

У 2017 році заяву на отримання притулку в ЄС вперше подало вдвічі менше осіб, ніж попереднього року. Німеччина зберігає лідерство за "вподобаннями" прохачів притулку в ЄС. Унизу списку - Естонія та Словаччина.

Deutschland Symbolbild Angeklagter mit Migrationshintergrund

Біженці в Німеччині та рівень злочинності: факти і міфи 03.01.2018

Молоді мігранти частіше за інших стають "героями" німецької кримінальної хроніки. Але загальний рівень молодіжної злочинності в Німеччині скорочується. DW - з подробицями.

Deutschland Flüchtlinge in Freital

В ФРН різко зменшилась кількість нападів на притулки для біженців 22.12.2017

Кількість нападів на притулки для біженців в Німеччині зменшилась у 2017 році майже вчетверо у порівнянні з попереднім роком. З початку року було зафіксовано 264 напади на притулки.

Докладно

Правоохоронці у Солсбері

ЄС без ентузіазму захищає Великобританію від Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. 

Indien Artificial Intelligence (AI) Day von Intel (Getty Images/AFP/M. Kiran)

Штучний інтелект наступає на ринок праці

Для аналізу викликів, пов'язаних з комп'ютеризацією, у Відомстві федерального канцлера створили "цифровий" підрозділ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  