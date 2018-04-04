Франція на півроку подовжує контроль на своїх кордонах

Франція подовжує контроль на своїх державних кордонах з іншими країнами Шенгенської зони до кінця жовтня 2018 року. Про це у середу, 4 квітня, повідомили в Єврокомісії, інформує агенція AFP. За словами речниці Європейської комісії, Франція повідомила про це своє рішення на цьому тижні.

Поточний термін запровадженого на кордонах Франції контролю мав сплисти 30 квітня 2018 року. Франція вдалася до заходів із контролю своїх державних кордонів після серії терористичних атак, вчинених у Парижі 13 листопада 2015 року терористичним угрупованням "Ісламська держава". Внаслідок тих нападів загинули 130 осіб.

Контроль кордонів у Франції відтоді пролонгували кожні шість місяців. На відміну від тимчасових запроваджень прикордонного контролю в Шенгенській зоні через масовий наплив біженців чи інші причини, контроль, пов'язаний з питаннями безпеки, не потребує формального дозволу Європейської комісії. У інших випадках прикордонних контроль усередині Шенгену не може запроваджуватися державами на термін понад два роки.