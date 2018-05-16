"Французького терориста" в Україні засудили до шести років тюрми

Колегія суддів Любомльського районного суду у понеділок, 21 травня, засудила громадянина Франції Грегуара Муто до шести років позбавлення волі. Його визнали винним у підготовці до терористичного акту та спробі контрабанди зброї.

Грегуара Муто затримали два роки тому, 21 травня 2016 року, на україно-польському кордоні за кермом автомобіля зі зброєю. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) заявили, що знайшли у багажнику п'ять автоматів Калашникова, понад п'ять тисяч патронів, два ручних протитанкових гранатомети, 125 кілограмів тротилу і 100 електродетонаторів. Згодом з'ясувалось, що у автомобілі Муто перевозив не справжню зброю, а заздалегідь виготовлені СБУ муляжі.

Зброя та вибухівка, за словами голови української спецслужби Василя Грицака, мали піти на підрив мусульманської мечеті, єврейської синагоги, мостів, доріг і навіть офісу податкової у Франції під час чемпіонату Європи з футболу.

Пізніше з матеріалів кримінальної справи стало відомо, що зброю французові продав агент СБУ, колишній боєць батальйону "Азов" Михайло Зубов. З ним Муто познайомився в Маріуполі влітку у 2015 році, коли пропонував бійцям "Азову" волонтерську допомогу. Згідно з висновками слідства, француз мав праворадикальні погляди, та за допомогою терактів мав намір привернути увагу суспільства до проблем збільшення кількості мігрантів у Франції.

У суді обвинувачення представило оперативні аудіозаписи, на яких Муто начебто розповідає Зубову про плани вчинення терактів. Втім, сам він не підтвердив і не спростував їхню автентичність і взагалі відмовився від свідчень у суді.

Суд також не зміг заслухати покази Михайла Зубова, основного свідка обвинувачення, оскільки минулої весни той наклав на себе руки. Суд відмовився кваліфікувати злочини Муто як групові, тобто вчинені за попередньою змовою групою осіб, оскільки слідство так і не знайшло спільників Муто. Ані прокуратура, ані захист поки не коментують, чи будуть вони оскаржувати вирок Любомльського суду.