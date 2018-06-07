Французьким школярам готуються заборонити користуватися мобільними

У Франції готується закон, який забороняє учням користуватися в школах мобільними телефонами. За відповідний законопроект, поданий президентською партією Еммануеля Макрона "Республіка в русі", у четвер, 7 червня, проголосували депутати нижньої палати парламенту країни - Національних зборів. Таким чином, до реалізації близька ще одна з передвиборчих обіцянок Макрона. Тепер за цей законопроект має проголосувати ще верхня палата - Сенат, передає німецька медіакомпанія Deutschlandfunk.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер назвав новий закон "законом для 21-го століття". "Бути відкритим для технологій майбутнього не означає, що ми повинні приймати всі їхні можливості", - заявив він, передає агенція AFP

Опозиційні партії виступають проти цього закону, аргументуючи це тим, що ще в 2010 році у Франції було заборонено використовувати телефони під час уроків. Крім того, на захист своєї позиції вони наводять і той факт, що зараз приблизно половина середніх шкіл країни й так забороняє використання "мобілок".

Новий закон вимагає, щоб школярі зберігали свої телефони в рюкзаках або в іншому місці. Але він не передбачає будь-яких конкретних покарань за їхнє використання. Юристи відзначають, що вчителі не мають права конфіскувати речі у школярів.

За даними опитування 2016 року, майже дев'ять з 10 французьких школярів у віці від 12 до 17 років мають мобільний телефон. Батьки занепокоєні цим, оскільки їхні діти витрачають багато часу з мобільними, а також через дедалі більшу кількість випадків мобінгу в інтернеті. Одночасно багато вчителів наголошують, що мобільні телефони є основним засобом для попереджень у разі виникнення надзвичайних ситуацій.