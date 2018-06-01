 Французький автоконцерн PSA йде з Ірану через загрозу санкцій США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Французький автоконцерн PSA йде з Ірану через загрозу санкцій США

У серпні мають почати діяти санкції США щодо Тегерана через його ядерну програму. Виходом з іранського ринку PSA сподівається уникнути наслідків санкцій.

Автоконцерн PSA йде з Іранського ринку, логотип Peugeot

Провідний представників французького автопрому - автомобільний концерн PSA - вирішив призупинити свою діяльність в Ірані. У понеділок, 4 червня, у компанії повідомили про початок згортання співпраці з іранськими партнерами в рамках спільних підприємств. Водночас у компанії наголосили, що за підтримки французького уряду концерн підтримує контакти з владою США, з метою домогтися для себе "винятків" з американських санкцій проти Тегерана, передає інформагенція dpa.

На діяльність в Ірані припадає менше одного відсотка річного обігу PSA, тож автоконцерн не буде змінювати своїх прогнозів на поточний рік через цей крок, інформує агентство новин Reuters. 2016 року компанія уклала угоди з фірмами Saipa і Iran Khodro про складання машин Citroën і Peugeot в Ірані. Упродовж 2017 року в Ірані було реалізовано 444600 автомобілів PSA, уточнює агенція новин AFP. Це робило Іран найбільшим закордонним ринком для PSA. Водночас ще два роки тому в PSA заявляли про наміри повернутися на американський ринок.

На початку травня нинішнього року США в односторонньому порядку вийшли з міжнародної угоди щодо іранської ядерної програми. Скасовані раніше санкції Вашингтона щодо Ірану знову набудуть чинності 6 серпня 2018 року.

Дивитись відео 05:43
Now live
05:43 хв

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Дивитись відео 01:46
Now live
01:46 хв

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

DW.COM

МАГАТЕ: Іран продовжує виконувати ядерну угоду, попри вихід з неї США

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму. (24.05.2018)  

США погрожують Ірану "безпрецедентним тиском"

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду. (21.05.2018)  

Нетаньяху закликає ФРН до жорсткішого курсу щодо Ірану

Нинішній вплив Ірану на Близькому Сході є доволі тривожною тенденцією, в тому числі й для безпеки Ізраїлю, відзначила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з ізраїльським прем'єром у Берліні. (04.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

Також за темою

Ukraine | Präsident Poroshenko empfängt die EU-Außenministerin Federica Mogherini

Євросоюз хоче зберегти ядерну угоду з Іраном попри рішення Трампа 08.05.2018

Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні заявила про намір Брюсселя зберегти атомну угоду з Іраном попри рішення США вийти з неї. Тегеран обіцяє дотримуватися договору, а дії Трампа називає "психологічною війною".

Докладно

Заклик звільнити Сущенка, розміщений на будівлі у Києві

Справа Сущенка: чи буде швидка розв'язка?

Чи погодиться тепер Росія на обмін Сущенка? 

Gratis-Hühner zum Müll-Sparen im Elsass (pictue-alliance/dpa/V. Kuhn)

Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли вихід: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті з'їдали сміття.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  