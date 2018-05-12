Фоторепортаж: 10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

Оздоровитися на Мертвому морі

Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.