Фоторепортаж: Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

Масивна п'ятиповерхова будівля під назвою "EL-DE Haus" у центрі німецького Кельна привертає до себе особливу увагу дослідників історії Німеччини часів "третього рейху" та Другої світової війни. З грудня 1935 до березня 1945 року в цьому будинку розташовувалась штаб-квартира кельнського гестапо. Стіни будівлі зберегли пам'ять про долі сотень людей, які тут утримувались, тих, хто був закатований та вбитий. Знайдені записи в тюремних камерах свідчать про те, що частина в'язнів була з України. Інформація для фотогалереї DW про історію будинку "EL-DE" надана Центром документації періоду націонал-соціалізму в Кельні.