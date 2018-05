Підсумки "Євробачення-2018"

Четверте місце для балади з Німеччини

Для Німеччини четверте місце 28-річного Міхаеля Шульте (Michael Schulte) - великий успіх. У минулі три роки представники цієї країни вкрай невдало виступали на "Євробаченні". Цього року німці вибрали хорошого виконавця і не пошкодували коштів на по-справжньому стильне шоу. Балада Міхаеля "You let me walk alone", присвячена батькові, прозвучала сильно і переконливо.