Фотогалерея: Переможці найпрестижнішого фотоконкурсу World Press Photo 2018

Премія World Press Photo - це найпрестижніша нагорода фотожурналістики у світі, присудження якої вже 61-ий раз відбулось в Амстердамі в Цього разу вибір журі зупинився на ствітлині венесуельського фотографа Рональдо Шемідта. Своє фото, що шокує, він назвав "Венесуельська криза". Цей знімок він зробив у 2017 році під час вуличних сутичок у Каракасі. На світлині зображений 28-річний демонстрант Хосе Віктор Салазар Балза, який загорівся, коли поруч вибухнув бензобак мотоцикла. Він вижив, хоча і зазнав серйозних поранень. Жертва боротьби між владою та опозицією, що змушує країну зануритися в хаос.

"Фото року має розповісти важливу історію та порушувати суттєві питання", - пояснила Магдалена Еррера, головний фоторедактор "Geo France" та цьогорічна голова журі World Press Photo. Хоча світлина Шемідта виконана в класичному стилі, вона дуже динамічна і сповнена енергії. "Кольори, рух та структура зображення наповнюють фотографію силою і відразу викликають емоції". Член журі Вітні К. Джонсон з журналу “National Geographic” підкреслила також символічну природу фото: горить не тільки чоловік, але й уся Венесуела.

У фотоконкурсі цього року взяли участь 4548 фотографів із 125 країн. Задача суддів була не така вже і легка - обрати переможця з 73 044 номінантів.

Знімки для міжнародної аудиторії

Престижна премія, грошова винагорода якої складає 10 000 євро, присуджується в Нідерландах з 1955 року. Конкурс був заснований нідерландськими фотографами, які також хотіли представити свої роботи міжнародній аудиторії.

Уперше організатори World Press Photo Foundation представили фіналістів восьми категорій, зокрема в номінації "Довкілля", яка була затверджена за два місяці до оголошення результатів. Таким чином варто звернути увагу не лише на переможця, але й на інших фотографів, пояснила голова журі Магдалена Еррера.

Можливо, в такий спосіб намагаються уникнути скандалів, один з яких мав місце у 2013 році. Тоді після церемонії нагородження, виявилося, що фото переможця Пола Гансена "Gaza Burial" було оброблено за допомогою фотошопу, що, звісно, суперечило основним принципам конкурсу та фотожурналістики загалом. Коли фотографії потенційних переможців заздалегідь доступні мільйонам глядачів, ймовірність того, що обман помітять вчасно, до оголошення результатів, зростає.

Найкращі світлини року обирає журі в складі 19 фотографів та фоторедакторів, які щороку змінюються. Призи отримують переможці у восьми категоріях: від новин до природи, від навколишнього середовища до спорту.

Де ж місце "фотографії миру"?

Дедалі частіше лунають і критичні думки стосовно того, що теми фотографій, удостоєних нагороди в найвищих категоріях, починаючи від першого конкурсу 1955 року, висвітлюють переважно кризи, війни й катастрофи. У зв'язку з цим Фред Рітчін, декан Школи фотографії в престижному International Center of Photography в Нью-Йорку, стверджує наступне: “Ми повинні використовувати фотографію, створюючи щось нове, а не тільки підлаштовуючись під обставини. Чому існує безліч знімків про війну, але майже жодного про мир?”

Член журі Томас Борберг перед врученням премії сказав, що фотографію року потрібно "відчувати всім своїм нутром". Але суспільство звикло в першу чергу звертати увагу на те, що вибухає, горить і кровоточить. Всім відомо, що світ дедалі більше й більше розколюється. Але замість того, щоб цьому протистояти за допомогою фотографій, ми регулярно фіксуємо власний занепад на камеру, наголошує Борберг.

Джером Хаффер, керівник відділу фотографії французького журналу Paris Match і член журі 2018 року очікує від фото року, що воно "поєднає в собі основні риси фотожурналістики та новий спосіб сторітелінгу", пояснюючи це тим, що хоча номіновані світлини і зачіпають важливі теми, але не демонструють абсолютно новий композиційний підхід.

Фото переможців щороку можна побачити у мобільній виставці, яку презентують у 45 країнах світу і відвідує близько чотирьох мільйонів людей. Крім того, фотографії публікують у щорічній книжці.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 "Теракт в Анкарі" Цей знімок отримав головний приз міжнародного конкурсу World Press Photo 2017 року. Його відзняв Бурхан Озбіліджі одразу після вбивства російського посла в Туреччині Андрія Карлова. На світлині: вбивця дипломата, колишній турецький поліцейський.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 "The Blak Days Of Ukraine" Із серії фотографій "The Blak Days Of Ukraine" ("Чорні дні України") Валерія Мельникова (МІА "Россия сегодня"). Категорія "Довгострокові проекти". Перше місце.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Пекельний табір У серпні 2016 року фотограф Данієль Еттер сфотографував двох біженок з Нігерії в одному з таборів у Лівії, де їх тимчасово утримують. Сказати, що умови проживання в таборі просто катастрофічні - не сказати нічого. Біженки розповідали про насильство та зґвалтування. До того ж вони їм дають мізерну кількість їжі та питної води. Третє місце в категорії "Сучасна історія. Одиничні знімки".

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Осиротілі Осиротіла 11-річна дівчинка з Нігерії плаче разом зі своїм братом. Після виснажливого плавання на переповненому гумовому човні їх порятували поблизу узбережжя Лівії. Фото Санті Паласіоса посіло друге місце в категорії "Загальні новини".

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Перукарня Томас Муніта. Перукарня в Гавані. Категорія "Повсякденне життя". Перше місце.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Протести проти расизму Коли в червні 2016 року поліція міста Батон-Ружа застрелила афроамериканця Елтона Стерлінга, тисячі людей вийшли на вулиці цього американського міста. На фото: поліцейські зв'язують руки учасниці акції протесту, медсестрі Єшин Еванс. Фото Джонатана Бахмана. Перше місце в категорії "Сучасна історія. Одиничні знімки".

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Втеча Мешканці Мосула тікають з оточеного міста, яке обороняють бойовики ІД. Фото Сергія Пономерьова для New York Times. Другий приз в категорії "Головні новини. Історії".

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Небезпечна подорож Біженці на кордоні Греції та Македонії. Фото Вадима Хирди. Категорія "Сучасна історія. Одиничні знімки", друге місце.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Траур на Кубі Куба. Траур за Фіделем Кастро. Людей виставили вздовж дороги Сантьяго-де-Куба, де має проїхати кортеж з тілом вмерлого "коменданте". Фото Томаса Муніти. Категорія "Повсякденне життя". Перше місце.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Переповнені в'язниці У камерах в'язниці міста Кесон-Сіті на Філіппінах, що розрахована на 800 ув'язнених, утримують 3800 людей. Відзнята фотографом Ноелем Целісом світлина посіла третє місце в категорії "Загальна історія".

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Знову перший Усейн Болт вкотре залишає суперників позаду. Німецький фотограф Кай Олівер Пфаффенбах (Kai Oliver Pfaffenbach) відзняв фінал стометрівки на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Це була третя Олімпіада спринтера з Ямайки, на якій він здобув "золото". Категорія "Спорт". Третє місце.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 Бузувірство Американський фотограф Брент Стіртон добре знаний своїми репортажами з Африки. Цей присвячений носорогам. Браконьєри безжально винищують їх, тому що роги можна дорого продати, адже вони вважаються чудодійними. Категорія "Природа". Перше місце. Автор: Єфім Шуман, Валерій Сааков

