 Фотогалерея: Переможці найпрестижнішого фотоконкурсу World Press Photo 2018 | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.04.2018
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Культура й стиль життя

Фотогалерея: Переможці найпрестижнішого фотоконкурсу World Press Photo 2018

"Венесуельська криза" Рональдо Шемідта стала найкращим фото 2018 року. Світлина не лише сильна в емоційному плані, але і має потужний символічний характер, зазначили в журі конкурсу.

  • Венесуельська криза - переможець 2018 року

    Переможці World Press Photo 2018

    "Венесуельська криза" - переможець 2018 року

    Одразу до головного: людина вижила. Вражаючу світлину зробив Рональдо Шемідт у 2017 році під час вуличних сутичок у столиці Венесуели Каракасі. В той час коли Хосе Віктор Салазар Балза, як і тисячі його співвітчизників, протестував проти президента Мадуро, поряд з ним вибухнув бензобак мотоцикла. На стіні можна побачити револьвер, перед дулом якого написано слово “paz”, тобто мир.

  • Водні поселення Лагоса - під загрозою

    Переможці World Press Photo 2018

    Водні поселення Лагоса - під загрозою

    Фото німецького фотографа Джеско Дензела отримало перше місце у категорії "Проблеми сучасності". Воно зображує поселення на воді Макоко у столиці Нігерії Лагосі, популярному туристичному місці. Однак місто на стовпах знаходиться під загрозою, тому що земля на березі річки є дуже цінною. А це означає, що Макоко має бути зруйновано, щоб тут побудували розкішні апартаменти.

  • Waiting for Freedom - В очікуванні свободи

    Переможці World Press Photo 2018

    Waiting for Freedom - В очікуванні свободи

    Перше враження може бути оманливим: цей носоріг не приречений на смерть, навпаки, незабаром він опиниться у раю - у Дельті Окаванґо у Ботсвані. Над носорогами нависла загроза вимирання, тому що браконьєри вбивають їх заради рогу. Свою здобич вони продають в Азію - там ріг носорога вважається чудодійним ліками у традиційній медицині. Фото Ніла Олдріджа перемогло у категорії "Довкілля".

  • У пошуках їжі

    Переможці World Press Photo 2018

    У пошуках їжі

    Цей білоголовий орлан живиться відходами у сміттєвому контейнері супермаркету на Алясці. Цим птахам загрожувало вимирання, але зараз популяція відновилося. На острові Уналашка, де рибалка і фотограф Корі Арнольд зробив цю переможну світлину у категорії "Природа", живе близько 5000 осіб та 500 орлів.

  • Сотні гравців і один м'яч

    Переможці World Press Photo 2018

    Сотні гравців і один м'яч

    Британці відомі своєю ексцентричністю. Тому не дивно, що дві команди змагалися один з одним двічі вісім годин поспіль. Чи ви граєте за Up'ards чи за Down'ards залежить від того, де ви народилися: на північ чи південь від річки Хенчер. Дозволено усе, крім вбивства, як зазначено в правилах гри 17 століття. Фото Олівера Скарффа виявилося найпереконливішим у категорії "Спорт".

  • Синдром відстороненості

    Переможці World Press Photo 2018

    Синдром відстороненості

    Ромські дівчата Дженета та Ібадета втікли до Швеції, де у них проявився "синдром відстороненості". Вони постійно лежать, не маючи при цьому фізичних захворювань. Дженета в цьому стані перебуває вже два з половиною роки, її сестра - вісім місяців. Дивним чином це явище спостерігається лише в молодих біженців у Швеції. Фото Магнуса Венмена здобуло перемогу в категорії "Люди"

  • Я - Вальдфіртель

    Переможці World Press Photo 2018

    "Я - Вальдфіртель"

    Близько 170 жителів налічує біоенергетичне село Вальдфіртель в Австрії. Щоліта, починаючи від 2012 року, фотограф Карла Коґельман знімає сестер Ганну та Алену, а також їхніх маленьких друзів і показує дорослішання дітей. Коґельман отримала нагороду в категорії "Довгостроковий проект".


  • Венесуельська криза - переможець 2018 року

    Переможці World Press Photo 2018

    "Венесуельська криза" - переможець 2018 року

    Одразу до головного: людина вижила. Вражаючу світлину зробив Рональдо Шемідт у 2017 році під час вуличних сутичок у столиці Венесуели Каракасі. В той час коли Хосе Віктор Салазар Балза, як і тисячі його співвітчизників, протестував проти президента Мадуро, поряд з ним вибухнув бензобак мотоцикла. На стіні можна побачити револьвер, перед дулом якого написано слово “paz”, тобто мир.

  • Водні поселення Лагоса - під загрозою

    Переможці World Press Photo 2018

    Водні поселення Лагоса - під загрозою

    Фото німецького фотографа Джеско Дензела отримало перше місце у категорії "Проблеми сучасності". Воно зображує поселення на воді Макоко у столиці Нігерії Лагосі, популярному туристичному місці. Однак місто на стовпах знаходиться під загрозою, тому що земля на березі річки є дуже цінною. А це означає, що Макоко має бути зруйновано, щоб тут побудували розкішні апартаменти.

  • Waiting for Freedom - В очікуванні свободи

    Переможці World Press Photo 2018

    Waiting for Freedom - В очікуванні свободи

    Перше враження може бути оманливим: цей носоріг не приречений на смерть, навпаки, незабаром він опиниться у раю - у Дельті Окаванґо у Ботсвані. Над носорогами нависла загроза вимирання, тому що браконьєри вбивають їх заради рогу. Свою здобич вони продають в Азію - там ріг носорога вважається чудодійним ліками у традиційній медицині. Фото Ніла Олдріджа перемогло у категорії "Довкілля".

  • У пошуках їжі

    Переможці World Press Photo 2018

    У пошуках їжі

    Цей білоголовий орлан живиться відходами у сміттєвому контейнері супермаркету на Алясці. Цим птахам загрожувало вимирання, але зараз популяція відновилося. На острові Уналашка, де рибалка і фотограф Корі Арнольд зробив цю переможну світлину у категорії "Природа", живе близько 5000 осіб та 500 орлів.

  • Сотні гравців і один м'яч

    Переможці World Press Photo 2018

    Сотні гравців і один м'яч

    Британці відомі своєю ексцентричністю. Тому не дивно, що дві команди змагалися один з одним двічі вісім годин поспіль. Чи ви граєте за Up'ards чи за Down'ards залежить від того, де ви народилися: на північ чи південь від річки Хенчер. Дозволено усе, крім вбивства, як зазначено в правилах гри 17 століття. Фото Олівера Скарффа виявилося найпереконливішим у категорії "Спорт".

  • Синдром відстороненості

    Переможці World Press Photo 2018

    Синдром відстороненості

    Ромські дівчата Дженета та Ібадета втікли до Швеції, де у них проявився "синдром відстороненості". Вони постійно лежать, не маючи при цьому фізичних захворювань. Дженета в цьому стані перебуває вже два з половиною роки, її сестра - вісім місяців. Дивним чином це явище спостерігається лише в молодих біженців у Швеції. Фото Магнуса Венмена здобуло перемогу в категорії "Люди"

  • Я - Вальдфіртель

    Переможці World Press Photo 2018

    "Я - Вальдфіртель"

    Близько 170 жителів налічує біоенергетичне село Вальдфіртель в Австрії. Щоліта, починаючи від 2012 року, фотограф Карла Коґельман знімає сестер Ганну та Алену, а також їхніх маленьких друзів і показує дорослішання дітей. Коґельман отримала нагороду в категорії "Довгостроковий проект".


Премія World Press Photo - це найпрестижніша нагорода фотожурналістики у світі, присудження якої вже 61-ий раз відбулось в Амстердамі в  Цього разу вибір журі зупинився на ствітлині венесуельського фотографа Рональдо Шемідта. Своє фото, що шокує, він назвав "Венесуельська криза". Цей знімок він зробив у 2017 році під час вуличних сутичок у Каракасі. На світлині зображений 28-річний демонстрант Хосе Віктор Салазар Балза, який загорівся, коли поруч вибухнув бензобак мотоцикла. Він вижив, хоча і зазнав серйозних поранень. Жертва боротьби між владою та опозицією, що змушує країну зануритися в хаос.

"Фото року має розповісти важливу історію та порушувати суттєві питання", - пояснила Магдалена Еррера, головний фоторедактор "Geo France" та цьогорічна голова журі World Press Photo. Хоча світлина Шемідта виконана в класичному стилі, вона дуже динамічна і сповнена енергії. "Кольори, рух та структура зображення наповнюють фотографію силою і відразу викликають емоції". Член журі Вітні К. Джонсон з журналу “National Geographic” підкреслила також символічну природу фото: горить не тільки чоловік, але й уся Венесуела.

У фотоконкурсі цього року взяли участь 4548 фотографів із 125 країн. Задача суддів була не така вже і легка - обрати переможця з 73 044 номінантів.

Знімки для міжнародної аудиторії

Престижна премія, грошова винагорода якої складає 10 000 євро, присуджується в Нідерландах з 1955 року. Конкурс був заснований нідерландськими фотографами, які також хотіли представити свої роботи міжнародній аудиторії.

Уперше організатори World Press Photo Foundation представили фіналістів восьми категорій, зокрема в номінації "Довкілля", яка була затверджена за два місяці до оголошення результатів. Таким чином варто звернути увагу не лише на переможця, але й на інших фотографів, пояснила голова журі Магдалена Еррера.

Можливо, в такий спосіб намагаються уникнути скандалів, один з яких мав місце у 2013 році. Тоді після церемонії нагородження, виявилося, що фото переможця Пола Гансена "Gaza Burial" було оброблено за допомогою фотошопу, що, звісно, суперечило основним принципам конкурсу та фотожурналістики загалом. Коли фотографії потенційних переможців заздалегідь доступні мільйонам глядачів, ймовірність того, що обман помітять вчасно, до оголошення результатів, зростає.

Niederland World Press Photo Contest 2013 (picture-alliance/AP Photo/Paul Hansen)

Найкращі світлини року обирає журі в складі 19 фотографів та фоторедакторів, які щороку змінюються. Призи отримують переможці у восьми категоріях: від новин до природи, від навколишнього середовища до спорту.

Де ж місце "фотографії миру"?

Дедалі частіше лунають і критичні думки стосовно того, що теми фотографій, удостоєних нагороди в найвищих категоріях, починаючи від першого конкурсу 1955 року, висвітлюють переважно кризи, війни й катастрофи. У зв'язку з цим Фред Рітчін, декан Школи фотографії в престижному International Center of Photography в Нью-Йорку, стверджує наступне: “Ми повинні використовувати фотографію, створюючи щось нове, а не тільки підлаштовуючись під обставини. Чому існує безліч знімків про війну, але майже жодного про мир?”

Kim Phuc Vietnam Napalm Angriff (picture-alliance/AP Photo/N. Ut)

Член журі Томас Борберг перед врученням премії сказав, що фотографію року потрібно "відчувати всім своїм нутром". Але суспільство звикло в першу чергу звертати увагу на те, що вибухає, горить і кровоточить. Всім відомо, що світ дедалі більше й більше розколюється. Але замість того, щоб цьому протистояти за допомогою фотографій, ми регулярно фіксуємо власний занепад на камеру, наголошує Борберг.

Джером Хаффер, керівник відділу фотографії французького журналу Paris Match і член журі 2018 року очікує від фото року, що воно "поєднає в собі основні риси фотожурналістики та новий спосіб сторітелінгу", пояснюючи це тим, що хоча номіновані світлини і зачіпають важливі теми, але не демонструють абсолютно новий композиційний підхід.

Фото переможців щороку можна побачити у мобільній виставці, яку презентують у 45 країнах світу і відвідує близько чотирьох мільйонів людей. Крім того, фотографії публікують у щорічній книжці.

  • На світлині: вбивця дипломата, колишній турецький поліцейський.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    "Теракт в Анкарі"

    Цей знімок отримав головний приз міжнародного конкурсу World Press Photo 2017 року. Його відзняв Бурхан Озбіліджі одразу після вбивства російського посла в Туреччині Андрія Карлова. На світлині: вбивця дипломата, колишній турецький поліцейський.

  • Із серії фотографій The Blak Days Of Ukraine (Чорні дні України) Валерія Мельникова

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    "The Blak Days Of Ukraine"

    Із серії фотографій "The Blak Days Of Ukraine" ("Чорні дні України") Валерія Мельникова (МІА "Россия сегодня"). Категорія "Довгострокові проекти". Перше місце.

  • Данієль Еттер. Третє місце в категорії Сучасна історія. Одиничні знімки.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Пекельний табір

    У серпні 2016 року фотограф Данієль Еттер сфотографував двох біженок з Нігерії в одному з таборів у Лівії, де їх тимчасово утримують. Сказати, що умови проживання в таборі просто катастрофічні - не сказати нічого. Біженки розповідали про насильство та зґвалтування. До того ж вони їм дають мізерну кількість їжі та питної води. Третє місце в категорії "Сучасна історія. Одиничні знімки".

  • Фото Санті Паласіоса. Категорія Загальні новини. Друге місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Осиротілі

    Осиротіла 11-річна дівчинка з Нігерії плаче разом зі своїм братом. Після виснажливого плавання на переповненому гумовому човні їх порятували поблизу узбережжя Лівії. Фото Санті Паласіоса посіло друге місце в категорії "Загальні новини".

  • Томас Муніта. Перукарня в Гавані. Категорія Повсякденне життя. Перше місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Перукарня

    Томас Муніта. Перукарня в Гавані. Категорія "Повсякденне життя". Перше місце.

  • Фото Джонатана Бахмана. Перше місце в категорії Сучасна історія. Одиничні знімки.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Протести проти расизму

    Коли в червні 2016 року поліція міста Батон-Ружа застрелила афроамериканця Елтона Стерлінга, тисячі людей вийшли на вулиці цього американського міста. На фото: поліцейські зв'язують руки учасниці акції протесту, медсестрі Єшин Еванс. Фото Джонатана Бахмана. Перше місце в категорії "Сучасна історія. Одиничні знімки".

  • Фото Сергія Пономерьова для New York Times. Другий приз в категорії Головні новини. Історії.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Втеча

    Мешканці Мосула тікають з оточеного міста, яке обороняють бойовики ІД. Фото Сергія Пономерьова для New York Times. Другий приз в категорії "Головні новини. Історії".

  • Фото Вадима Хирди. Категорія Сучасна історія. Одиничні знімки, друге місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Небезпечна подорож

    Біженці на кордоні Греції та Македонії. Фото Вадима Хирди. Категорія "Сучасна історія. Одиничні знімки", друге місце.

  • Куба. Траур за Фіделем Кастро. Фото Томаса Муніти. Категорія Повсякденне життя. Перше місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Траур на Кубі

    Куба. Траур за Фіделем Кастро. Людей виставили вздовж дороги Сантьяго-де-Куба, де має проїхати кортеж з тілом вмерлого "коменданте". Фото Томаса Муніти. Категорія "Повсякденне життя". Перше місце.

  • Ноелем Целісом. Категорія Загальна історія. Третє місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Переповнені в'язниці

    У камерах в'язниці міста Кесон-Сіті на Філіппінах, що розрахована на 800 ув'язнених, утримують 3800 людей. Відзнята фотографом Ноелем Целісом світлина посіла третє місце в категорії "Загальна історія".

  • Німецький фотограф Кай Олівер Пфаффенбах (Kai Oliver Pfaffenbach) відзняв фінал стометрівки на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Категорія Спорт. Третє місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Знову перший

    Усейн Болт вкотре залишає суперників позаду. Німецький фотограф Кай Олівер Пфаффенбах (Kai Oliver Pfaffenbach) відзняв фінал стометрівки на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Це була третя Олімпіада спринтера з Ямайки, на якій він здобув "золото". Категорія "Спорт". Третє місце.

  • Вбитий носорог. Категорія Природа. Перше місце.

    Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

    Бузувірство

    Американський фотограф Брент Стіртон добре знаний своїми репортажами з Африки. Цей присвячений носорогам. Браконьєри безжально винищують їх, тому що роги можна дорого продати, адже вони вважаються чудодійними. Категорія "Природа". Перше місце.

    Автор: Єфім Шуман, Валерій Сааков


  • Фото Уоррена Річардсона, переможець премії World Press Photo 2016

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Уоррен Річардсон, Австралія

    Фото, зроблене фотографом Уорреном Річардсоном під місячним сяйвом на сербсько-угорському кордоні, демонструє трагедію понад мільйона людей, які шукають порятунку в Європі від війни в Сирії.

  • Фото Маурісіо Ліми

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Маурісіо Ліма, Бразилія

    Фото, зроблене 1 серпня 2015 року в Сирії, здобуло перше місце у категорії новинних фотографій. На фото - лікар, який натирає маззю опіки 16-річного бійця "Ісламської держави", на задньому плані - плакат із зображенням Абдулли Оджалана, ув’язненого лідера "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

  • default

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Жан Лей, Китай

    Це півнінокитайське місто Тяньцзінь 10 грудня 2015 року, оповите мглою. Це фото, випущене Tianjin Daily, здобуло головний приз в категорії актуальних подій.

  • Китайські чоловіки, які тягнуть триколісний візок. Фото Кевіна Фрайєра

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Кевін Фрайєр, Канада

    На фото, яке було зняте 26 листопада 2015 року - китайські чоловіки, які тягнуть триколісний візок поблизу вугільної електростанції в провінції Шаньсі, Китай. Фотографія посіла перше місце у конкурсній категорії, присвяченій повсякденному життю.

  • Наташа Шуетт, фото Мері Ф. Калверт

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Мері Ф. Калверт, США

    На фото - 21-річна Наташа Шуетт, яка була нагороджена армією США за хоробрість. Жінка оголосила про насилля з боку сержанта під час проходження школи початкової підготовки в Форті Джексон, Південна Кароліна.

  • Хмара-цунамі на сійднейському пляжі, фото Рохана Келлі

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Рохан Келлі, Австралія

    Не панікувати! Люди продовжували засмагати у той час, як велетенська "хмара-цунамі" нависла над пляжем в Сіднеї (Австралія). Фото посіло перше місце у категорії фотографій природи.

  • Фото Матіча Зормана отримало перше місце у категорії Люди

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Матіч Зорман, Словенія

    Перше місце у категорії "Люди" зайняла фотографія, пов’язана з кризою біженців в Європі. На фото - дитина з обличчям, закритим плащем від дощу, яка стоїть в черзі для реєстрації біженців у таборі в Сербії, 7 жовтня 2015 року.

  • Падіння Ондрея Банка

    Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом

    Крістіан Вальграм, Австрія

    На фото, яке зняте 15 лютого 2015 року на лижних змаганнях у США, зафіксоване падіння під час спуску чеського спортсмена Ондрея Банка. Фото здобуло перше місце у категорії "Спорт".

    Автор: Західул Хок, Максим Сидоржевський


DW.COM

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Фотографія чоловіка, який передає дитину під колючим дротом на сербсько-угорському кордоні, виграла престижну міжнародну премію World Press Photo Award. Це фото - уособлення нинішньої міграційної кризи в Європі. (19.02.2016)  

Посилання в інтернеті

Homepage der World Press Photo Foundation

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