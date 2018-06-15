Фотогалерея: Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Денис Вороненков

Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.