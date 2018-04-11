Фотогалерея: Головні факти про війну в Сирії

Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Протистояння США та Росії
Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.
Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович