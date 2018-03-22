Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.03.2018

Завіса відкрилася, спектакль почався. Скільки актів він матиме, поки що ніхто не знає. Уже кілька днів італійські ЗМІ перенасичені "спеціальними матеріалами", у яких детально йдеться про те, як обираються голови обох палат парламенту, та обговорюється, якою таки може бути більшість.

У п'ятницю, 23 березня, перше засідання проводить парламент, обраний три тижні тому. Жодна з політичних сил не має більшості, здатної забезпечити вибори спікера, не кажучи вже про здатність створити коаліцію для формування уряду.

Перші зближення популістів

Між обома переможцями виборів - популістами - існує щонайменше домовленість про те, що на посаду голови у Палаті депутатів претендує представник лівопопулістського "Руху п'яти зірок". Голова ж Сенату має бути представником правопопулістської "Ліги Півночі". Ця домовленість між двома політичними силами, які під час виборчої кампанії постійно виливали одна на одну бруд, є ознакою того, що вони теоретично таки можуть створити коаліцію. І це вже буде наступним актом політичного спектаклю.

Мауріко Калізе, політолог з Неапольського університету також вважає можливим зближення популістів. "У популістів це дуже добре виходить - швидко змінювати свої програми. Але всім зрозуміло, що вони не дотримаються своїх передвиборних обіцянок, щойно опиняться при владі. Популісти можуть на диво швидко все міняти. "Рух п'яти зірок" уже кількоразово змінював та перевертав свої позиції. Те саме буде й з "Лігою Півночі", - наголосив політолог у розмові з DW.

Позиційна війна у популістських таборах

Однак лівопопулістський "Рух п'яти зірок" та правопопулістська "Ліга Півночі" зі своїм союзниками "Вперед, Італіє" та націоналістичною "Брати Італії" не мають спільної точки зору щодо політичного майбутнього країни. Радикальні сили лівого руху відхиляють будь-яку співпрацю з партією екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє". Зокрема через те, що Берлусконі для багатьох - реінкарнація старої системи. Серед самих правих між Маттео Сальвіні з радикальної "Ліги Півночі" та Берлусконі уже точиться боротьба за лідерські позиції, хоча Сальвіні вперше вирвався зі своєю партією у переможці на парламентських виборах. Цього тижня Сальвіні з Берлусконі провели свій "саміт", однак не змогли погодити кандидатуру на пост глави Сенату. Сальвіні має претензію на очолення уряду - якимось чином і коли-небудь.

Поки що Сильвіо Берлусконі бореться. Але, ймовірно, це триватиме недовго, переконаний Калізе. Його знешкодять його ж однопартійці, пояснює політолог: "Берлусконі тримався так довго, оскільки альтернативи йому не було. А зараз багато-хто у "Вперед, Італіє" вважають, що лідером майбутнього є Сальвіні, і можуть перейти на його бік".

Великі запити без більшості

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо має у обох палатах парламенту найбільше депутатів, однак у жодній з них не має власної більшості. Амбіції очолити уряд він не полишає, а тому готовий до переговорів з усіма, навіть з правопопулістською "Лігою Півночі". І він запевняє, що результат у виборах голови парламенту - зовсім не показник для утворення уряду. Однак, чи справді Ді Майо здатний сформувати коаліцію, оглядачі не певні.

Італійські митці уже поєднали Ді Майо (л) з Сальвіні

Можливими партнерами по коаліції можуть бути лівоцентристські соціал-демократи. Їм, однак, загрожує розкол, якщо хтось з них таки зважиться на коаліцію. Ліве крило Демократичної партії (ДП) може собі уявити союз з "Рухом п'яти зірок". Водночас центристи у партії на чолі з донедавна її лідером Маттео Ренці відхиляють будь-яку участь популістів в уряді, а тому заявляють про відхід в опозицію. Крім того, немає певності у тому, що решта демократів та представники "Руху п'яти зірок" матимуть більшість як у Палаті депутатів, так і у Сенаті.

"Виняткова ситуація"

Після виборів голів обох палат парламенту, які можуть тривати кілька днів, президент Італії Серджо Маттарелла проведе консультації з усіма парламентськими партіями щодо коаліції. А лише потім дасть формальне доручення переможцю виборів на формування уряду.

Тож переговори, інтриги, драми, ринги у цьому спектаклі тільки починаються. Тривалий період формування уряду - те, до чого в Італії уже звикли. "Ця ситуація не екстремальна, просто зовсім нова. Її винятковість полягає у визначенні балансу голосів. Неочікуваним було те, що "Ліга Півночі" стала найсильнішою у правому таборі. Це справді нове на виборах", - пояснив Калізе.

Нестабільні ситуації - звична справа. Прем'єр-міністр, соціал-демократ Паоло Джентілоні виконує обов'язки глави уряду. Він вже попередив наступника щодо того, щоб той бодай не зруйнував "ніжний економічний успіх", який нині має Італія.

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Чи завершить Маттарелла драму?

У Брюсселі також сподіваються на дієвий італійський уряд, який, наприклад, у червні зможе зробити конкретний внесок у реформу Єврозони. Однак, інші країни ЄС та міжнародні інвестори побоюються, що популісти справді утворять коаліцію. "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" критично налаштовані щодо ЄС і хочуть запровадити радикально іншу політику у Валютному союзі та вимагати більше коштів з фондів ЄС.

Ді Майо постійно наголошує, що формування уряду в Італії має відбутися швидше, ніж у Німеччині, де велика коаліція ставала на ноги шість місяців. Існує припущення, що наділений доволі вагомими повноваженнями президент Маттарелла закриє завісу та завершить спектакль. Він може спробувати встановити перехідний уряд та оголосити нові вибори.

І на закінчення італійська приправа: виборче право цієї країни настільки складне, що до початку першого засідання парламенту було неможливо визначити усіх-усіх депутатів. У деяких округах досі продовжують підрахунки голосів і розглядають скарги.