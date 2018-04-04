Формування уряду в Італії: перший раунд переговорів провалився

Перша спроба сформувати уряд в Італії через місяць після парламентських виборів провалилася. Президент країни Серджо Маттарела оголосив другий раунд переговорів.
Після провалу першого раунду переговорів про формування уряду Італії президент Серджо Матарелла оголосив про другий
В першому раунді переговорів досягти згоди щодо формування уряду в Італії не вдалося. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив президент Італії Серджо Маттарелла, інформує агенція AFP.
Наступний етап переговорів запланований на наступний тиждень. 4 та 5 квітня Матарелла проводив зустрічі з представниками усіх партій, представлених в італійському парламенті.
Формування уряду в Італії ускладнюється тим, що на парламентських виборах в країні, які пройшли ще на початку березня, жодна потенційна коаліція політичних сил не набрала достатньої кількості голосів для формування уряду.
Найбільша політична сила в парламенті наразі лівопопулістська "Рух п'яти зірок", яка набрала 33 відсотка голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична "Брати Італії" сукупно мали 37 відсотків голосів.
Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції для формування італійського уряду? DW з'ясовувала. (23.03.2018)