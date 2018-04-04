Формування уряду в Італії: перший раунд переговорів провалився

В першому раунді переговорів досягти згоди щодо формування уряду в Італії не вдалося. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив президент Італії Серджо Маттарелла, інформує агенція AFP.

Наступний етап переговорів запланований на наступний тиждень. 4 та 5 квітня Матарелла проводив зустрічі з представниками усіх партій, представлених в італійському парламенті.

Формування уряду в Італії ускладнюється тим, що на парламентських виборах в країні, які пройшли ще на початку березня, жодна потенційна коаліція політичних сил не набрала достатньої кількості голосів для формування уряду.

Найбільша політична сила в парламенті наразі лівопопулістська "Рух п'яти зірок", яка набрала 33 відсотка голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична "Брати Італії" сукупно мали 37 відсотків голосів.