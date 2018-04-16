 Фонд Сороса прокоментував чутки про переїзд з Будапешта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Фонд Сороса прокоментував чутки про переїзд з Будапешта

ЗМІ поширюють інформацію, що організація Сороса залишить Будапешт. Вона не підтверджує та каже, що чекатиме на ухвалення закону про неурядові організації в Угорщині.

Плакат у Будапешті: Сорос хоче переселити нам мільйони з Африки та Близького Сходу, лютий 2018 року

Плакат у Будапешті: "Сорос хоче переселити нам мільйони з Африки та Близького Сходу. Стоп Сорос!"

DW.COM

Депутат владної партії "Фідес" опублікував фото із мертвою свинею, на якій було написано ім’я мільярдера Джорджа Сороса. Цей скандал свідчить про атмосферу ненависті, що панує в Угорщині. (15.12.2017)

Усі громадські організації в Угорщині, які отримують гроші з-за кордону, зобов'язані будуть зареєструватись як "підтримувані з-за кордону організації". Інакше їм загрожуватиме закриття. (13.06.2017)

Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundations, ФВС), фінансована американським мільярдером Джорджем Соросом організація, відреагувала на оприлюднені раніше повідомлення ЗМІ щодо можливого переїзду штаб-квартири установи з Будапешта до Берліна. У п'ятницю, 20 квітня, ФВС повідомили, що приймуть рішення після того, як Угорщина ухвалить закон щодо недержавних організацій.

"Уряд показав свою відданість тому, щоб домогтися ухвалення антисоросівського закону. Це символічний крок, спрямований на придушення неурядових груп", - цитує речника ФВС агенція новин Reuters.  Нагадаємо, що протягом багатьох років чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан робить Сороса, який має угорсько-єврейське походження, і діяльність його фонду однією з центральних тем своїх кампаній та політичних нападів. Він стверджує, що мільярдер начебто хоче знищити угорську націю та християнську ідентичність Європи шляхом переселення мільйонів мігрантів з мусульманських країн. І одним з інструментів Сороса, на думку Орбана, є оплачувані ним "найманці". 

Цього ж дня угорський прем'єр, чия партія нещодавно знову виграла парламентські вибори, заявив, що не проти того, щоб штаб ФВС залишив країну. "Думаю, ви зрозумієте, якщо я не плакатиму через це", - зазначив він. Угорські та австрійські ЗМІ ж пишуть, що офіс ФВС залишить Будапешт до 31 серпня, про це начебто незабаром мають повідомити співробітників, додає dpa. В організації цього не підтверджують.

ФВС працює в Угорщині з 1984 року. Задачами організації називається підтримка демократії та прав людини, а також наукові дослідження. Витрати Фундацій в Угорщині за цей час склали близько 400 мільйонів доларів. Раніше фінансову підтримку ФВС отримувала, зокрема, і партія Орбана - "Фідес".
Дивитись відео 02:48

Чим угорському уряду дошкулив Джордж Сорос і його університет?

Аудіо й відео до теми

Чим угорському уряду дошкулив Джордж Сорос і його університет?  

Докладно

Марія Захарова

"Візитівка Яроша" у Східній Гуті

Кремль жертвує залишками міжнародного авторитету, щоб зберегти контроль над суспільством, вважає Костянтин Еггерт. 

Symbolbild Zange Sanktionen USA EU Russland (picture alliance/dpa)

Санкції США проти Росії: на що чекати бізнесові у ФРН

DW - про можливі наслідки для економіки Німеччини нових американських санкцій проти РФ 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  