Фонд Сороса прокоментував чутки про переїзд з Будапешта

Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundations, ФВС), фінансована американським мільярдером Джорджем Соросом організація, відреагувала на оприлюднені раніше повідомлення ЗМІ щодо можливого переїзду штаб-квартири установи з Будапешта до Берліна. У п'ятницю, 20 квітня, ФВС повідомили, що приймуть рішення після того, як Угорщина ухвалить закон щодо недержавних організацій.

"Уряд показав свою відданість тому, щоб домогтися ухвалення антисоросівського закону. Це символічний крок, спрямований на придушення неурядових груп", - цитує речника ФВС агенція новин Reuters. Нагадаємо, що протягом багатьох років чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан робить Сороса, який має угорсько-єврейське походження, і діяльність його фонду однією з центральних тем своїх кампаній та політичних нападів. Він стверджує, що мільярдер начебто хоче знищити угорську націю та християнську ідентичність Європи шляхом переселення мільйонів мігрантів з мусульманських країн. І одним з інструментів Сороса, на думку Орбана, є оплачувані ним "найманці".

Цього ж дня угорський прем'єр, чия партія нещодавно знову виграла парламентські вибори, заявив, що не проти того, щоб штаб ФВС залишив країну. "Думаю, ви зрозумієте, якщо я не плакатиму через це", - зазначив він. Угорські та австрійські ЗМІ ж пишуть, що офіс ФВС залишить Будапешт до 31 серпня, про це начебто незабаром мають повідомити співробітників, додає dpa. В організації цього не підтверджують.

ФВС працює в Угорщині з 1984 року. Задачами організації називається підтримка демократії та прав людини, а також наукові дослідження. Витрати Фундацій в Угорщині за цей час склали близько 400 мільйонів доларів. Раніше фінансову підтримку ФВС отримувала, зокрема, і партія Орбана - "Фідес".