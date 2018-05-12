 Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині

Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину.

Мільярдер Джордж Сорос

Мільярдер Джордж Сорос

Фонд "Відкрите суспільство" (Open Society), заснований уродженцем Будапешта мільярдером Джорджем Соросом припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін. Про це у вівторок, 15 травня, повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на фонд. Причиною для переїзду до столиці Німеччини "Відкрите суспільство" називає дедалі більш репресивну політичну і законодавчу атмосферу в Угорщині.

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Через плани уряду в Будапешті ухвалити так званий закон "Стоп Сорос" про переїзд з Угорщини замислився фонд, що фінансується американським мільярдером. Центральноєвропейський університет також думає про зміну прописки. (23.04.2018)

Депутат владної партії "Фідес" опублікував фото із мертвою свинею, на якій було написано ім’я мільярдера Джорджа Сороса. Цей скандал свідчить про атмосферу ненависті, що панує в Угорщині. (15.12.2017)

"Рішення згорнути роботу в Будапешті прийняте внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій, відомих як законопроект "Стоп Сорос", - зазначається у заяві "Відкритого суспільства". Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину.  

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який неодноразово виступав з критикою Сороса, планує зробити жорсткішими умови діяльності неурядових організацій в країні в рамках так званого закону "Стоп Сорос". На думку Орбана, не лише відомий фінансист, але і міжнародний капітал загалом прагнуть завдати Угорщині якомога більшої шкоди.

"Уряд Угорщини применшує і представляє у викривленому світлі нашу роботу та утискає громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи нечувані раніше в історії ЄС методи", - заявив президент "Відкритого суспільства" Патрік Гаспар.

За даними заснованого 1979 року Соросом фонду "Відкрите суспільство", метою його діяльності є захист демократії та прав людини у всьому світі. Цей фонд складається з 39 організацій. З кінця 1980-х Джордж Сорос жертвує гроші на проекти зі суспільного та державного розвитку в Східній Європі за допомогою фонду "Відкритого Суспільства", зокрема 350 мільйонів євро лише в Угорщині.
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