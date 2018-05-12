Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині

Фонд "Відкрите суспільство" (Open Society), заснований уродженцем Будапешта мільярдером Джорджем Соросом припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін. Про це у вівторок, 15 травня, повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на фонд. Причиною для переїзду до столиці Німеччини "Відкрите суспільство" називає дедалі більш репресивну політичну і законодавчу атмосферу в Угорщині.

"Рішення згорнути роботу в Будапешті прийняте внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій, відомих як законопроект "Стоп Сорос", - зазначається у заяві "Відкритого суспільства". Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який неодноразово виступав з критикою Сороса, планує зробити жорсткішими умови діяльності неурядових організацій в країні в рамках так званого закону "Стоп Сорос". На думку Орбана, не лише відомий фінансист, але і міжнародний капітал загалом прагнуть завдати Угорщині якомога більшої шкоди.

"Уряд Угорщини применшує і представляє у викривленому світлі нашу роботу та утискає громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи нечувані раніше в історії ЄС методи", - заявив президент "Відкритого суспільства" Патрік Гаспар.

За даними заснованого 1979 року Соросом фонду "Відкрите суспільство", метою його діяльності є захист демократії та прав людини у всьому світі. Цей фонд складається з 39 організацій. З кінця 1980-х Джордж Сорос жертвує гроші на проекти зі суспільного та державного розвитку в Східній Європі за допомогою фонду "Відкритого Суспільства", зокрема 350 мільйонів євро лише в Угорщині.