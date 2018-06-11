Флот без грошей: як Україна може залишитися без корвета

Ще наприкінці березня цього року командувач українських Військово-морських сил (ВМС) віце-адмірал Ігор Воронченко випромінював оптимізм щодо планів на будівництво нових кораблів для флоту. Передусім, це стосувалося коштів, які були виділені на продовження робіт на корветі "Володимир Великий". Іще в листопаді 2017 року уряд видав постанову, яка передбачала відновлення фінансування будівництва корабля. І вже у 2018 році на ці потреби було виділено близько 1,4 мільярда гривень.

Командувач українських ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко

"Володимир Великий" мав стати першим у серії з чотирьох кораблів нового проекту 58250. Цей проект перспективного багатоцільового бойового корабля, було розроблено у 2008 році миколаївськими конструкторами. Будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році, але досі збудовано лише 70 відсотків корпусу судна. За словами Воронченка, майбутній корвет не лише відповідає найсучаснішим зразкам подібних озброєнь у сусідніх з Україною державах, його будівництво дозволяє дати поштовх для роботи українського військово-промислового комплексу, надавши роботу близько дев'яти тисячам працівників Миколаєва та інших міст країни.

Утім, уже наприкінці травня, виступаючи на загальних зборах Асоціації суднобудівельників "Укрсудпром", Воронченко із розпачем повідомив про те, що, попри підписану постанову про виділення коштів, грошей на продовження робіт наразі немає.

Технології та штрафи

Опитані DW експерти кажуть, що зрив будівництва корвета має низку загроз для майбутнього українських ВМС та може означати чималі втрати для державного бюджету. Так, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, один із головних ризиків полягає у тому, що робота над корветом дозволяє українським конструкторам і виробникам розробити і використати на практиці низку так званих "модульних" рішень, необхідних для реалізації інших, більш дрібних проектів. Серед них експерт згадує і майбутні ракетні катери "Лань", що, за задумом їхніх розробників, мають стати основою майбутнього "москітного" флоту України. Так у ВМС називають тактику використання декількох легких кораблів проти одного потужного судна супротивника.

У разі припинення робіт над корветом, за словами Згурця, українська сторона не виконає своїх зобов'язань перед іноземними підрядниками, які мають постачати значну частину обладнання і озброєнь для "Володимира Великого". "Загальна сума штрафних санкцій у такій ситуації цілком може виявитися порівнюваною із коштами, необхідними для добудови судна", - каже експерт.

На тому, що будівництво корвету є важливим аспектом роботи із західними партнерами України, наголошує і аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков. На його думку, інвестиція у таку співпрацю є важливою з військово-технічної точки зору - передусім, через можливість отримати доступ до новітніх західних технологій. "В той момент, коли на добудову корвета не вистачає 1,3 мільярда гривень, Україна витрачає більше 500 мільйонів євро (більше 15 мільярдів гривень. - Ред.) на європейські гелікоптери", - додає експерт. Він впевнений: контракт із французьким урядом на постачання 55 гелікоптерів має вкрай обмежений потенціал для посилення обороноздатності країни.

Непріоритетний флот

Така ситуація, на думку Бєлєскова, відображає розподіл пріоритетів українського військово-політичного керівництва, де ВМС приділяється другорядна роль. Утім, експерт впевнений: така ситуація була зрозумілою на початку конфлікту із Росією, коли сухопутним силам та засобам протиповітряної оборони приділялася найбільша увага. Після анексії Криму, де захопленою залишилася значна частина українського флоту та ракетні комплекси "Редут", розповідає Бєлєсков, українські ВМС опинилися у скрутному становищі. Утім, продовження такої політики, на думку експерта, може призвести до подальшого посилення російських позицій біля українських берегів. "Уже зараз ми бачимо загострення протистояння у Азовському морі, і ВМС не здатні на цей виклик адекватно відповісти. Якщо це й далі триватиме, Росія продовжуватиме почуватися вільно", - розповідає експерт.

Разом із анексією Криму захопленою Росією залишилася значна частина українського флоту

При цьому в порівнянні із іншими проектами посилення флоту саме корвет має низку переваг, додає Згурець. На його думку, найбільш оптимальним рішенням для ВМС є кораблі, що можуть завдати найбільшу шкоду супротивнику, а значить - мають ракетне озброєння. До таких, за словами експерта, належать саме корвети, а також згадані вище ракетні катери "Лань". "Але саме корвет, на відміну від інших кораблів, здатен виконувати одразу три задачі - боротися із підводними човнами, літаками, а також наземними і надводними цілями супротивника", - пояснює Згурець.

Втім, надії на відновлення будівництва Воронченко не залишає. Під час свого виступу у Миколаєві він додав, що вже звернувся по допомогу до президента, народних депутатів, міністра оборони та начальника генерального штабу і навіть отримав у цьому питанні підтримку. "Зараз розглядається питання, щоб все ж таки у другому півріччі цього року кошти були знайдені", - зазначив віце-адмірал.