Флекенштайн: Їхати! - Спорт не варто перетворювати на політичний кийок

Відносини ЄС та його західних партнерів з Росією найнапруженіші з часів завершення "холодної війни". Ми критикуємо уряд Росії, бо той не дотримується взятих на себе зобов'язань як, наприклад, член Ради Європи, країна-учасниця ОБСЄ чи підписант Будапештського меморандуму 1994 року, згідно з яким Росія, США та Великобританія зобов'язалися поважати суверенітет та територіальну цілісність України. На додачу до цього ще й російська підтримка Башара Асада, хакерські атаки та дезінформаційні кампанії з метою дискредитувати цінності та збентежити людей.

Пхьончхан продемонстрував, що можливе

Навіть якщо ми критично налаштовані щодо російського уряду, а світова першість з футболу нині перетворилася на дуже комерційну справу, я вважаю неправильним хоча би гіпотетично розглядати можливість бойкоту цієї спортивної події. Спорт не придатний для використання як політичний кийок!

Квиток на матч ЧС-2018 в Росії

Відповідальним особам дедалі менше вдається налагодити діалог один з одним на зовнішньополітичному рівні. Тож нині нам не варто ставити під сумнів ще й зустріч сотень тисяч спортсменів та вболівальників.

Окрім спортсменів та їхніх фанів, варто було б і представникам урядів та парламентарям скористатися поїздкою на ЧС в Росії, аби вступити в діалог. Цьогорічні зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї продемонстрували, як можна використовувати такі події.

Тільки якщо ми говоритимемо один з одним, а не один про одного, нам вдасться в середньостроковій перспективі знову покращити ситуацію. Я не розумію, чому деякі західні політики серйозно вірять, що можна на краще змінити політику щодо Росії новими санкціями та бойкотами. Натомість вкрай необхідно було б у скрутні часи шукати нагоди для перемовин з російським урядом, аби виявити спільні риси та зумовити зміни. Щоправда, це водночас і значно важче, ніж постійно складати однакові критичні резолюції про Росію.

Бойкот 1980 року був "безглуздим та шкідливим"

Німецький уряд на чолі з Гельмутом Шмідтом у 1980 році бойкотував Олімпійські ігри в Москві. Колишній федеральний канцлер, який не славився надмірною самокритикою, пізніше назвав це рішення "безглуздим та шкідливим".

Бойкот Чемпіонату світу завадив би зустрічі багатьох друзів спорту. Однак ніщо не змінилося би на краще. Навпаки! Ймовірно, саме з цієї причини понад 90 відсотків депутатів Європарламенту не захотіли пристати на заклик деяких нечисленних колег бойкотувати ЧС.

Я бажаю всім учасникам та відвідувачам світової першості в Росії гарних матчів, цікавих розмов та дружньої атмосфери.

Автор: Кнут Фленкенштайн, депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини в Європарламенті

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