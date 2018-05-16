ФБР: хакери інфікували сотні тисяч роутерів в усьому світі

Федеральне бюро розслідування США (ФБР) у п'ятницю, 25 травня, заявило про масштабну кібератаку в усьому світі. За їхніми даними, хакери заразили вірусним програмним забезпеченням під назвою VPNFilter "сотні тисяч" домашніх та офісних роутерів. ФБР виявило, що іноземні кібер-злочинці можуть використовувати програму VPNFilter для збору даних користувачів, керування їхніми пристроями та блокування трафіку.

ФБР не наводить даних, хто саме є цими хакерами і якими є їхні мотиви. "Розмір та об'єм інфраструктури шкідливого програмного забезпечення VPNFilter є значними", - констатує бюро. Зазначається, що вірус важко виявляти через шифрування та інші методи, які використовують зловмисники.

ФБР закликає користувачів перезавантажити свої пристрої для тимчасового порушення у роботі VPNFilter, що дозволить виявити заражені пристрої. Також рекомендується відключити віддалене управління, змінити паролі на більш надійні та оновити програмні прошивки приладів до останньої актуальної версії.

Раніше про можливість масштабної кібератаки за допомогою VPNFilter в Україні заявила Служба безпеки України (СБУ). За її даними, атака на державні структури та приватні компанії була запланована напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві 26 травня. В СБУ повідомили, що інфікування обладнання саме на території України є підготовкою до чергового акту кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації.