 ФБР: хакери інфікували сотні тисяч роутерів в усьому світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

ФБР: хакери інфікували сотні тисяч роутерів в усьому світі

Хакери інфікували сотні тисяч роутерів в усьому світі за допомогою вірусу VPNFilter, повідомило Федеральне бюро розслідувань. Шкідливе ПЗ збирає дані користувачів та може керувати їхніми пристроями.

Хакери заразили сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу

Хакери заразили сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу

Федеральне бюро розслідування США (ФБР) у п'ятницю, 25 травня, заявило про масштабну кібератаку в усьому світі. За їхніми даними, хакери заразили вірусним програмним забезпеченням під назвою VPNFilter "сотні тисяч" домашніх та офісних роутерів. ФБР виявило, що іноземні кібер-злочинці можуть використовувати програму VPNFilter для збору даних користувачів, керування їхніми пристроями та блокування трафіку.

ФБР не наводить даних, хто саме є цими хакерами і якими є їхні мотиви. "Розмір та об'єм інфраструктури шкідливого програмного забезпечення VPNFilter є значними", - констатує бюро. Зазначається, що вірус важко виявляти через шифрування та інші методи, які використовують зловмисники.

DW.COM

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів. (17.04.2018)

Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів в Україні можливі масштабні кібератаки, попередила СБУ. Користувачам рекомендують перезавантажити усі прилади. (23.05.2018)

ФБР закликає користувачів перезавантажити свої пристрої для тимчасового порушення у роботі VPNFilter, що дозволить виявити заражені пристрої. Також рекомендується відключити віддалене управління, змінити паролі на більш надійні та оновити програмні прошивки приладів до останньої актуальної версії.

Раніше про можливість масштабної кібератаки за допомогою VPNFilter в Україні заявила Служба безпеки України (СБУ). За її даними, атака на державні структури та приватні компанії була запланована напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві 26 травня. В СБУ повідомили, що інфікування обладнання саме на території України є підготовкою до чергового акту кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації.

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